«Фармконтракт» и «Монолит» будут создавать современные агропромышленные комплексы

В июле 2016 г. состоялось стратегическое объединение ведущего химико-фармацевтического холдинга России ГК «Фармконтракт» и инженерно-строительной компании ИСК «МОНОЛИТ». Объединение двух ведущих игроков рынка позволит реализовывать глобальные проекты по созданию и оснащению современных агропромышленных комплексов «под ключ». Для клиентов компаний это означает преобразование идей заказчиков в полноценно функционирующее предприятие – завод по производству удобрений, комбикормовый завод, тепличное хозяйство европейского уровня, инкубаторы, животноводческие комплексы полного цикла, заводы по производству ветеринарных препаратов, агрокомплексы с системой точного земледелия.

Специалисты компаний имеют огромный опыт в сфере создания независимых сертификационных центров с их оснащением самым современным аналитическим оборудованием для проведения анализа пищевых продуктов по показателям безопасности, лабораторий по контролю ГМО. Более того, объединение ГК «Фармконтракт» и ИСК «МОНОЛИТ» позволит заказчикам дополнить существующую и функционирующую на пределе своей мощности лабораторию готовыми модулями для успешного прохождения аккредитации.

Консолидированные действия двух подрядчиков, имеющих подтвержденные компетенции в области создания технологических линий и их ввода в эксплуатацию, с одной стороны, и в сфере проектирования и строительства, с другой стороны, позволяет заказчику избежать вечных проблем согласования действий подрядчиков, несущих только сегментную ответственность за выполнение определенного вида работ. Как недавно заявил в одном из интервью президент ГК «Фармконтракт» Сергей Быковский, подводя итоги внедрения системы «одного окна» и принципа выполнения работ «под ключ» в фармацевтической промышленности, при таком интегративном подходе у заказчика «на всем протяжении цикла нашего сотрудничества сохраняется сопричастность к ходу работ и ощущение прозрачности происходящих процессов. Фактически же он лишается такого «увлекательного развлечения», как споры с многочисленными подрядчиками о невозможности выполнения тех или иных видов работ по причине несоблюдения сроков другими подрядчиками либо, как часто бывает, по причине того, что строители возвели несущую стену там, где сразу требовалось провести установку крупногабаритной машины розлива».

Таким образом, объединение усилий инженерно-строительной компании ИСК «МОНОЛИТ» и компетенций ГК «Фармконтракт» позволит не просто избежать срыва сроков сдачи объекта в эксплуатацию, но и учесть самые, на первый взгляд, незначительные моменты реализации проекта. В частности, предоставление технической помощи в виде квалифицированного персонала и технологий, регулярное консультирование в области проектирования, разработка и предоставление проектно-сметной документации со стороны ИСК «МОНОЛИТ» и консультационно-информационные услуги по вопросам инжиниринга, технического обслуживания оборудования и подбора оптимального для решения производственных задач заказчика технологического и лабораторного оборудования со стороны ГК «Фармконтракт», в конечном счете, обеспечат начало выпуска продукции заказчика в строго установленный в бизнес-плане срок в рамках первичного утвержденного бюджета и с соблюдением всех GxP-стандартов.

gmpnews