Власти Филиппин запретили Sanofi рекламу вакцины на ТВ и радио

Филиппинское управление по надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов обязало Sanofi остановить теле- и радиорекламу своей вакцины против лихорадки денге. Об этом сообщает The Daily Mail.

Управление еще 13 декабря выдало предписание компании о прекращении рекламы рецептурного препарата в средствах массовой информации. Французский производитель Sanofi завил, что предписание выполнено.

Вакцина против лихорадки денге Dengvaxia производства Sanofi в 2016 г. зарегистрирована и разрешена к применению в 11 странах мира, а именно в Мексике, на Филиппинах, в Бразилии, Сальвадоре, Коста-Рике, Парагвае, Гватемале, Перу, Индонезии, Таиланде и Сингапуре.

Массовая вакцинация в филиппинских государственных школах началась в апреле 2016 г. года.

Вирус денге передается через укусы комаров и имеет 4 серопита. По оценкам экспертов ВОЗ, ежегодно заболевают 400 млн человек.

Елена Калиновская

«Фармацевтический вестник»