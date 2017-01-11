Росздравнадзор изымает из обращения фальсифицированную серию препарата «Этиловый спирт»

Росздравнадзор направил субъектам обращения лекарственных средств письмо, в котором информирует о необходимости изъятия из обращения фальсифицированного лекарственного препарата «Этиловый спирт, концентрат для приготовления раствора для наружного применения и приготовления лекарственных форм 95% 100 мл, флаконы стеклянные (50) (Для стационаров)» серии 400616, на упаковках которого указан производитель ООО «Гиппократ» (Россия).

Такое решение принято на основании сведений, предоставленных ФГБУ «ИМЦЭУАОСМП» Росздравнадзора (Филиал города Ростова-на-Дону).

Территориальным органам Росздравнадзора в соответствии с Правилами уничтожения недоброкачественных, фальсифицированных и контрафактных лекарственных средств, утвержденными постановлением Правительства РФ №674 от 03.09.2010 г., провести мероприятия по контролю за изъятием и уничтожением фальсифицированного лекарственного препарата.

«Фармацевтический вестник»