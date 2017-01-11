Британская фармкомпания разработала 3D-принтер для печати лекарств на дому

Британская фармацевтическая компания FabRx представила новые разработки по технологии 3D-печати лекарств от хронических заболеваний на конференции Dubai Health Forum. По мнению специалистов из Управления по делам здравоохранения Дубая (Dubai Health Authority), в скором времени пациенты смогут приобрести такие принтеры для печати препаратов на дому. Об этом сообщает агентство The National.

«Наша идея – привнести эту технологию в больницы, клиники и дома. Пациенты смогут «напечатать» правильную дозировку или комбинации лекарств сами. При правильном использовании этот метод будет дешевле и быстрей для пациентов. Больницы в данный момент не выпускают лекарства, но это может измениться, и медицинские центры смогут запустить собственное производство», – заявил представитель компании FabRx Альваро Гоянес.

Сырьем для печати лекарств является специальная заготовка из биополимера с точной дозировкой компонентов, которую будут определять фармацевты. Заготовки будут продаваться медучреждениям, чтобы они могли печатать лекарства на своем оборудовании.

По мнению разработчиков, такой подход снизит риск изготовления поддельных препаратов, так как сделать такую же заготовку будет довольно сложно. Это также позволит сократить расходы на дорогостоящие лекарства, например, от рака.

Напечатанные таким способом лекарства уже прошли доклинические испытания и, по замыслу разработчиков, в течение двух лет пройдут и клинические исследования с участием пациентов.

3D-печать медикаментов на дому будет строго контролироваться, а доступ к аппаратуре, используемой для печати, будет возможен с помощью специальных кодов.

В марте 2016 года фармкомпания Aprecia Pharmaceuticals объявила о начале продажи в США лекарства от эпилепсии Spritam (леветирацетам), производимого с помощью технологии 3D-печати.

В России также развиваются технологии трехмерной печати. К 2017 году томские ученые намерены создать установку для производства биоразлагаемого полимера для 3D-принтеров, из которого можно печатать имплантаты костей и их фрагменты.

Источник: The National

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