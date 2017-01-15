Производство презервативов во Владимире увеличат в десять раз

Владимирская компания «Бергус», объявившая осенью 2016 года о запуске производства презервативов, планирует к 2018 году увеличить мощность предприятия в десять раз, чтобы выпускать до 30 млн единиц продукции в год. С такими показателями игрок сможет претендовать на 10% российского рынка презервативов, оцениваемого в 9-10 млрд рублей.

Запуск производства презервативов во Владимирской области местная компания «Бергус» анонсировала в ноябре 2016 года. Эта организация входит в холдинг «Торговый дом «Ра-Свет» вместе с компанией «КИТ», специализирующейся на производстве медицинских масок, бахил и шапочек. Владельцами компаний холдинга, по данным СПАРК-Интерфакс, выступают председатель Союза малых и средних промышленников Владимирской области Павел Спичаков, а также Оксана Спичакова, Дмитрий Савин и Рза Гурбанов.

Под завод презервативов было переоборудовано здание бывшего кирпичного предприятия в селе Боголюбово. На ремонт помещений и оснащение первой линии мощностью 3 млн штук в год инвесторы направили 300 млн рублей. Кроме презервативов, здесь планировалось выпускать подгузники и лейкопластыри.

Неожиданно против этого проекта выступили жители села, заявившие, что средства контрацепции невозможно производить неподалеку от Боголюбского монастыря Рождества Богородицы. Ситуация вызвала широкий резонанс в региональных и федеральных СМИ. В результате инвесторы пообещали перенести производство презервативов, оставив в селе только выпуск подгузников и лейкопластырей.

Как сообщил Vademecum помощник гендиректора «КИТ» Роман Комов, в конце 2016 года компания нашла дополнительные инвестиции, поэтому теперь не только выбирает новую площадку, но и планирует значительно увеличить объемы производства – до 30 млн презервативов в год: «Расширение планируется в 2018 году. Производительность одной линии составит около 30 млн штук в год. Загрузка будет зависеть от спроса. Сейчас идут подготовка, оформление документов, подбор оборудования и сырья. Изучаем технологии производства латексных и полиуретановых презервативов».

Емкость рынка презервативов в соответствии с методологией United Nation Population Fund (UNFPA) можно оценить следующим образом: 20% сексуально активных мужчин, то есть регулярных пользователей презервативов, следует умножить на 12 – среднемесячную потребность, а затем на 12 месяцев. Соответственно, потребность в презервативах в России может составлять примерно 1,3 млрд штук в год. Дистрибьюторы и производители, однако, оценивают рынок более скромно – в пределах 400–500 млн штук в год. Если «Бергус» сможет полностью продавать все произведенные на новом заводе презервативы, он сможет занять 6–7,5% рынка (в натуральном выражении).

В линейке «Бергуса» два бренда презервативов Torex стоимостью 138 рублей за упаковку (или 46 рублей за штуку) и «Гладиатор» – 26 рублей за упаковку (или почти 9 рублей за штуку). По словам Романа Комова, пока «Гладиатор» занимает 25% от общего объема продаж презервативов компании. Если предположить, что эта пропорция сохранится и спрос будет стопроцентным, то владимирский производитель может претендовать на выручку от продаж в 1,1 млрд рублей.

Годовой объем рынка презервативов в денежном выражении Vademecum ранее оценивал в 9-10 млрд рублей, соответственно, «Бергус» сможет занять не менее чем 10% рынка в денежном выражении. Но неизвестному производителю пробиться на сложившийся рынок будет сложно. Точные показатели и распределение сил брендов известны лишь в аптечной рознице. По подсчетам DSM Group, за девять месяцев 2016 года аптеки страны продали 11,4 млн упаковок презервативов на общую сумму 1,9 млрд рублей (в закупочных ценах аптек). Лидером рынка традиционно стал бренд Contex, заняв долю в 56% рынка в стоимостном выражении, далее следует Durex (18,7%), Vizit (13,9%) и Sico (8%).

Объем инвестиций в расширение в компании не раскрывают. При этом «Бергус» будет заниматься доработкой так называемых презервативов-сырцов и упаковкой продукции, как это делают производители таких брендов, как Contex, Sico, Vizit, Viva. Производство полного цикла имеется только у Армавирского завода резиновых изделий, который, впрочем, не может похвастаться популярностью и значительной долей рынка.

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