Калужский фармкластер увеличил за год объем производства лекарств в 2,5 раза

Выступая на экспертной дискуссии «Лучшие практики управления инновационными кластерами», заместитель губернатора Калужской области Владимир Попов рассказал о деятельности регионального кластера «Фармацевтика, биотехнологии и биомедицина». В прошлом году решением Министерства экономического развития России он включен в число 11-ти кластеров-лидеров инвестиционной привлекательности мирового уровня.

Заместитель губернатора проинформировал, что в 2016 году объем производства только готовых лекарственных форм калужского кластера составил более 12 млрд. рублей, по сравнению с 2015 годом этот показатель вырос в 2,5 раза. Данное отраслевое объединение пополняется за счет прихода в область как иностранных, так и отечественных инвесторов. Кроме того, внутри кластера устанавливаются кооперационные связи, организована утилизация медицинских отходов, в планах – запуск линии по упаковки для фармпродукции.

Он также сообщил, что четыре профильных компании стали резидентами Сколково.

«Нам удалось выстроить цепочку, включающую подготовку кадров, разработку и внедрение инновационных продуктов, массовое производство и продвижение готовых продуктов»,– отметил Владимир Попов.

gmpnews