Эксперты ОНФ уверены, что закон о телемедицине требует существенных доработок

Общероссийский народный фронт анонсировал проведение серии публичных мероприятий по согласованию итоговой позиции в отношении законопроекта о телемедицине.

Как отмечают эксперты ОНФ, Минздрав учел ряд их предложений при подготовке законопроекта по телемедицине. В новой редакции проект дает врачу право оказывать услуги телемедицины пациентам, которым ранее уже был поставлен диагноз.

Обновленный законопроект отправлен в Правительство РФ. Как отмечают эксперты, по существу обновленный вариант расширяет границы телемедицины. Ранее предполагалось, что врач дистанционно мог лишь назначить анализы пациенту или проконсультировать по вопросам состояния здоровья, без возможности выписки ЛС и назначения лечения.

«Новая версия законопроекта позволяет врачу оказывать реальные телемедицинские услуги пациентам», — отмечает пресс-служба ОНФ. Однако в проекте не указано, в каких случаях врачу будет достаточно заочной формы общения. Как сообщалось ранее, закон о телемедицине может быть подписан в 2017 году.

Однако отдельные эксперты считают, что сам термин «телемедицина» является тормозом развития телемедицины.

«На мой взгляд, сейчас не следует применять в законе термины «телемедицина» или «телемедицинские технологии», потому что они неточно отражают суть проблемы и путают участников дискуссии, где каждый понимает свое. Решением вопроса является применение термина «дистанционная медицина (дистанционная медицинская помощь)» или по аналогии с уже имеющейся в нашем законодательстве нормой «дистанционная медицинская технология», потому что эти определения отражают суть проблемы – дистанцию между субъектами оказания и получения помощи, а понятие «телемедицина» ее не отражает», — уверен президент Лиги защитников пациентов Александр Саверский.

Оксана Баранова

«Фармацевтический вестник»