Essilor купила Luxottica за 22,8 млрд евро

Французский производитель очковых линз Essilor купила своего главного конкурента – итальянскую компанию Luxottica Group. В результате сделки на сумму 22,8 млрд евро в Европе появится крупнейший производитель оптики.

Разговоры о слиянии Essilor и Luxottica возникали и несколько лет назад. Так, в 2013 году Luxottica намеревалась поглотить Essilor. В тот момент, однако, стороны сочли, что для сделки «нет подходящих условий».

Теперь Essilor официально объявила о приобретении своего итальянского конкурента. По информации агентства Bloomberg, сумма сделки оценивается в 22,8 млрд евро. Акционеры Luxottica обменяют свои ценные бумаги на доли в Essilor с дисконтом в 5% к стоимости акций на момент закрытия торгов в пятницу, 13 января 2017 года. На фоне сообщений о сделке акции Essilor взлетели на 19%, а Luxottica – на 15%.

В результате слияния двух оптических гигантов в Европе появится крупнейший игрок этого рынка – выручка новой компании составит, по прогнозам, более 15 млрд евро в год. Совокупно Essilor и Luxottica присутствуют более чем в 150 странах мира. Ожидается, что объединение позволит оптимизировать затраты и нарастить доходы до 600 млн евро в год в течение ближайших 3-4 лет.

Luxottica Group SpA – итальянская компания, основанная в 1961 году. Luxottica занимается производством и маркетингом оптики. Компания развивает такие бренды, как Ray Ban, Oakley, Persol, Vogue Eyewear, Luxottica и другие, а в ее портфеле лицензированных продуктов присутствуют Armani, Burberry, Chanel, Dolce&Gabbana, Donna Karan, Paul Smith, Prada, Ralph Lauren, Tiffany&Co, Tory, Versace и другие. В группу входить сеть оптик Sunglass Hut. За первое полугодие 2016 года выручка компании составила 4,7 млрд евро.

Essilor International SA – французская компания, которая разрабатывает, производит и продает очковые линзы и оптические приборы на территории Северной Америки, Европы, Азиатско-Тихоокеанского региона, Африки, Ближнего Востока и Латинской Америки. Essilor была основана в 1972 году, среди ее брендов – Foster Grant, Sight Station, Magnivision и Bolon, также в ее портфеле лицензии на оптическую продукцию Ironman, Body Glove, Disney, Field & Stream, Dockers, Reebok и Nine West. За 9 месяцев 2016 года выручка холдинга составила 5,3 млрд евро.

Источник: Bloomberg

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