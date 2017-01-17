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В Бразилии выдана первая лицензия на продажу каннабиоидосодержащего препарата

После долгих судебных тяжб с пациентами Бразильское национальное агентство по санитарному контролю (ANVISA) выдало первую в стране лицензию на продажу каннабиоидосодержащего лекарственного препарата, сообщает Reuters.

Препарат для лечения рассеянного склероза в виде перорального спрея разработан британской фармацевтической компанией GW Pharmaceuticals PLC и известен под торговым наименованием Sativex. В Бразилии он будет продаваться под торговым наименованием Mevatyl.

Лицензию на продажу препарата получила местная компания Beaufour Ipsen Farmacêutica Ltda.

По данным ANVISA, Sativex продается в 28 странах мира.

Илья Дугин
«Фармацевтический вестник»

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Январь 17, 2017 | Просмотров: 16 | Тема: , | Категория: Новости