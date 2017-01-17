США выделит Украине до $15 млн на реформу системы закупки лекарств

Агентство США по международному развитию (USAID) опубликовало уведомление, в котором сообщило, что в течение ближайших пяти лет выделит Украине от $10 млн до $15 млн на реформу системы госзакупок лекарств.

Проект под названием «Безопасные, доступные и эффективные лекарства для украинцев» призван помочь украинскому правительству изменить неэффективную и коррумпированную систему госзакупок препаратов. В частности, планируется обеспечить прозрачность и экономическую эффективность закупок лекарств, чтобы Украина могла удовлетворять потребность своих граждан в медикаментах.

Основными целями проекта являются: «укрепление управления фармацевтическим сектором», «оптимизация финансирования фармацевтического сектора», «увеличение доступности медикаментов».

Ориентировочный срок исполнения: 2017–2022 годы.

По словам главы миссии USAID на Украине Сюзан Косински Фриц, Соединенные Штаты вложили в развитие украинского здравоохранения уже более $300 млн.

Согласно опубликованному в январе текущего года приказу Минздрава Украины, фармпроизводители из ЕС, Швейцарии, Японии, Австралии, США и Канады смогут зарегистрировать свои препараты на Украине в течение 17 дней. Раньше процедура регистрации длилась один-два года, что привело к возникновению коррупционных схем.

10 января 2017 года фракция Верховной рады Украины «Оппозиционный блок» обвинила и. о. министра здравоохранения страны Ульяну Супрун в срыве программы государственных закупок лекарств в 2016 году и потребовала ее увольнения «в связи с профессиональной непригодностью».

Источник: Federal Bussiness Opportuniteis

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