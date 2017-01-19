В США одобрен первый дженерик популярного лекарства от нарколепсии

Управление по продуктам и лекарствам США одобрило к применению первый дженерик Xyrem – единственного препарата, предназначенного для терапии нарколепсии (расстройство сна, характеризующееся дневными приступами внезапной сонливости и засыпания) и каталепсии (внезапной мышечной слабости, приводящей к падению без потери сознания) одновременно. Дженериковую версию препарата будет производить американская компания Roxane Laboratories.

Xyrem – блокбастер производства Jazz Pharmaceuticals Plc; 75% продаж компании приходится на это лекарство. Всего за девять месяцев 2016 года фармкомпания выручила от продажи лекарства $816,4 млн.

На фоне новости об одобрении дженерика Xyrem акции Jazz упали на 6,6%, до $108. В 2016 году ценные бумаги фармкомпании потеряли 22% своей стоимости.

Xyrem был одобрен в США в 2002 году для лечения каталепсии (внезапной мышечной слабости) у пациентов с нарколепсией. Лекарство производства Jazz Pharmaceuticals разрешено к применению не только в Соединенных Штатах, но также в Канаде и ряде стран Евросоюза, в частности в Великобритании и Италии. Дистрибуцией препарата в Канаде занимается Valeant Pharmaceuticals. В России лекарство не зарегистрировано. Американская академия сомнологии рекомендует Xyrem в качестве золотого стандарта лечения нарколепсии.

Компания долгие годы повышала цены на Xyrem из-за отсутствия конкуренции. Так, в 2004 году стоимость лекарства составляла $2,04 за 1 мл препарата, в 2014 – $19,4 за тот же объем. В 2013 году стоимость лекарства выросла сразу на 841%, что позволило Jazz выручить на его продаже $569 млн.

По данным Управления по продуктам и лекарствам США, 70% пациентов с нарколепсией страдают от каталепсии.

Jazz Pharmaceutical – ирландская биофармацевтическая компания. Jazz работает в нескольких направлениях. В портфеле компании есть препараты для лечения онкологических, психиатрических заболеваний, а также болеутоляющие средства. В 2015 году выручка Jazz составила $1,32 млрд, а прибыль – $329,5 млн. В 2014 году компания выкупила у Aerial BioPharma права на перспективный препарат, предназначенный для снятия сонливости у пациентов с нарколепсией.

Источник: Reuters

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