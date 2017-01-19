Французская фармкомпания Ethypharm приобретает британскую Martindale Pharma

Французская фармацевтическая компания Ethypharm объявила о приобретении британской специализированной фармкомпании Martindale Pharma, сообщает FirstWord Pharma.

Британская компания, специализирующаяся на разработке и производстве препаратов для лечения наркозависимости, для применения при оказании неотложной помощи, а также стерильных инъекционных лекарственных средств, продает свою продукцию более чем в 50 странах мира.

Сделка позволит Ethypharm упрочить свои позиции на британском рынке. Кроме того, объединенная компания значительно расширит географические границы своего бизнеса и увеличит производственные возможности.

Рыночная капитализация объединенной компании составит более 300 млн евро.

Илья Дугин

«Фармацевтический вестник»