Студенты Рязанского медуниверситета смогут пройти практику на производстве «ФОРТ»

18-19 января 2017 года студенты четвертого курса фармацевтического факультета и ведущие преподаватели кафедры фармацевтической технологии в рамках договора о сотрудничестве с Рязанским государственным медицинским университетом имени академика И.П. Павлова посетили научно-производственный комплекс «ФОРТ».

Цель экскурсии – знакомство студентов с крупнейшим в России, современным биотехнологическим предприятием полного цикла по разработке и производству биологических лекарственных препаратов, соответствующих стандартам GMP.

Студентам была представлена презентация компании «ФОРТ», показан видео-ролик о полном производственном цикле и проведена экскурсия по предприятию.

В рамках экскурсии ведущие специалисты компании показали производственные помещения с возможностью увидеть часть производственного процесса и специального оборудования для производства вакцины гриппа, рассказали о своей профессиональной деятельности, отвечали на вопросы студентов.

На летних каникулах студенты смогут пройти практику на производстве «ФОРТ», что позволит студентам определиться с направлением своей профессиональной деятельности в будущем.

Таким образом, совместная работа с вузом позволит обеспечить подготовку специалистов для работы на современном биотехнологическом оборудовании, реализовывать совместные научные программы, а так же повысить практические навыки сотрудников в рамках профессионального совершенствования.

gmpnews