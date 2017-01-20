Аркадий Дворкович поручил правительству доработать трехступенчатую конструкцию госзакупок

В конце декабря 2016 г. заместитель председателя правительства Аркадий Дворкович направил письма в Минпромторг, Минэкономразвития, Минздраву, ФАС и Открытому правительству с поручением доработать изменения в постановление правительства №1289 от 30.11.2015 г. «Об ограничениях и условиях допуска происходящих из иностранных государств ЛП, включенных в перечень жизненно необходимых и важнейших ЛП, для целей осуществления закупок» (копия есть в распоряжении «ФВ»). Речь идет о трехступенчатой конструкции преференций при госзакупке лекарств. А. Дворкович рекомендовал привлечь к работе Экспертный совет при Правительстве РФ.

В письме указывается, что в новой версии необходимо предусмотреть ограничение стоимости российских лекарственных препаратов в сопоставлении с зарубежными аналогами, в том числе за счет допуска к конкурсным процедурам максимально широкого круга участников. А уже в финале произвести отбор победителя с учетом отдельных преференций российским производителям, использующим российские субстанции.

Постановление о преференциях, по мнению Аркадия Дворковича, не должно создавать условия для монопольного установления цен, а также ценовых сговоров. Кроме того, надо установить переходный период, учитывающий сроки реализации новых инвестиционных проектов по производству фармацевтических субстанций, в том числе специальных инвестиционных контрактов.

Наконец, вице-премьер поручил еще раз изучить вопрос целесообразности обязательной регистрации фармацевтических субстанций.

По мнению генерального директора компании «Фарм-центр», управляющей организации компании «Синтез» Андрея Загорского, трехступенчатая конструкция важна для отрасли.

«Сегодня сложилась ситуация, когда производить препараты рыночной стоимостью дешевле 250 рублей производителям просто неинтересно — экономически невыгодно. Если отечественная продукция будет в приоритете, будет обеспечен спрос, то капитальные инвестиции в развитие производства субстанции в России представляются целесообразными. Это позволит сохранить низкий ценовой сегмент. Уверенность в

том, что усилия по запуску субстанций будут поддержаны со стороны правительства , для начала позволит локализовать в стране некоторые ступени производства фармсубстанций. Если этот инструмент будет действовать два года, отрасль сможет стабильно развиваться дальше», – сказал он.

Елена Калиновская

«Фармацевтический вестник»