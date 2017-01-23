При существующих подходах к ценообразованию снизится инвестпривлекательность для фармотрасли

Ассоциация Российских фармацевтических производителей (АРФП) направила в адрес Министра здравоохранения РФ Вероники Скворцовой письмо относительно перехода на референтное ценообразование на лекарственные препараты для медицинского применения, в котором обращает внимание на ряд недоработок при подготовке «Правил функционирования информационно-аналитической системы мониторинга и контроля в сфере закупок лекарственных препаратов для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и «Методики расчета референтных цен на лекарственные препараты для медицинского применения» и следующие риски в случае их утверждения.

Предложенная Методика при использовании ее в течение 2-3 лет неизбежно приведет к снижению НМЦК для группы лек.препаратов с одним МНН до минимальной цены в рамках диапазона предельных зарегистрированных цен в такой группе, поскольку при каждом последующем перерасчете (1 раз в 6 месяцев) снижение будет осуществляться от уже ранее сниженной предыдущей цены.

Тем самым, из-за быстрого выравнивания цен по низкому уровню будут созданы неравные условия для производителей оригинальных и дженериковых препаратов, а также препаратов с улучшенными фармакодинамическими и фармакокинетическими свойствами.

В конечном итоге, это может повлечь за собой прекращение нерентабельного производства, как это уже произошло с лекарственными препаратами нижнего ценового сегмента до 50 руб., и, как следствие – отсутствие предложений на торгах.

Кроме того, заниженная НМЦК, рассчитанная на основании референтной цены только с учетом диапазонов объемов закупок, не учитывающей особенности (остаточные сроки годности, частота, сроки и адреса поставок) заключенных контрактов, может привести к срыву торгов по стандартным условиям, что будет способствовать росту социальной напряженности в ряде регионов страны.

Целью разработки информационно-аналитической системы мониторинга является минимизация отклонений референтных цен лекарственных препаратов в регионах. Вместе с тем, Методикой расчета при определении величины референтных цен не учитываются и не выделяются (вычитаются) из цен поставок включенные в них фактические субъектовые оптовые надбавки (разница между которыми и является одной из основных причин разницы цен закупок в субъектах Российской Федерации).

Следует обратить внимание также на то, что отправной точкой для расчета НМЦК служит цена единицы лекарственного препарата, рассчитанная в рамках одной группы МНН (узла справочника МНН, который должен учитывать также все взаимозаменяемые формы, дозировки и упаковки). И, следовательно, без предварительной работы по установлению взаимозаменяемости лекарственных форм, дозировок и упаковок для каждого МНН, реализация предложенной Методики расчета невозможна.

Дополнительно ко всему следует отметить, что Правилами предусмотрены условия, при которых цена конкурса не должна превышать цены прошлого периода, тем самым фактически отменяется возможность осуществлять индексацию цен на уровень инфляции, что противоречит действующей методике расчета предельных отпускных цен на лекарственные препараты, входящие в перечень ЖНВЛП.

При таких подходах к ценообразованию снизится инвестиционная привлекательность для фармацевтической отрасли, что, как следствие, отрицательно скажется на реализации ФЦП «Фарма-2020».

gmpnews