Pfizer: цены на лекарства должны расти

Иен Рид (Ian Read), руководитель Pfizer (на фото), выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе, сообщил, что готов помочь Дональду Трампу, новоизбранному президенту США, в его обещании снизить стоимость лекарств. По словам главы американского фармацевтического гиганта, один из способов уменьшения затрат системы здравоохранения состоит в том, чтобы располагать большим числом инноваций и более сильной конкуренцией.

И тезис здесь следующий: если пациенты платят больше за препараты, фармкомпании получают ресурсы для разработки более эффективных новых медикаментов, что в итоге приводит к снижению стоимости лечения на фоне конкуренции.

Начинания Трампа определенно имеют смысл, однако ни он, ни другие не разбираются в том, что создание хороших лекарств, уверен Рид, обходится дорого.

«Таблетка — не суть. Она лишь механизм доставки знаний для лечения заболевания. Таблетка — конечный результат длительного процесса дорогостоящих научных исследований».

Как отметил председатель правления и исполнительный директор «Пфайзер», Трамп и его администрация, возможно, не понимают, что США тратят на медикаменты лишь 2% своего ВВП в сравнении с 1,5% и менее среди стран — членов Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). Однако эти полпроцента дополнительных расходов дают в сумме 1,6 трлн долларов вклада в ВВП от фармацевтической промышленности.

«Проблема заключена не в стоимости лекарств. На деле многие страны пускают на препараты больший, чем Соединенные Штаты, процент бюджета здравоохранения, потому что они рассматривают медикаменты как способ управления затратами».

Что касается негативного отношения сообщества к фарминдустрии, вопрос репутации, как считает Иен Рид, поднимается из-за тех, кого нельзя рассматривать частью этического ведения бизнеса: «Майлан» (Майлан), «Тьюринг фармасьютикалс» (Turing Pharmaceuticals) и «Вэлиант фармасьютикалс интернешнл» (Valeant Pharmaceuticals International). Кроме того, «ужасно осложненная и непрозрачная» система здравоохранения США ответственна за рождение недоверия к фармации. В других странах, например Азии или Латинской Америке, доверие к фармпроизводителям гораздо выше.

Суть заключена в «восприятии». Если отрасль «порядочна», она проводит исследования, выставляет адекватные цены на продукцию и стремится вернуть истраченные на научные проекты средства. Но есть же и другой сегмент фармбизнеса — генерический, который ни копейки не вкладывает в исследования, — вот именно он виноват в общественном порицании.

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