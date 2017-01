Sanofi, что будем делать » Соединенные Штаты должны выкупить Gilead со всеми потрохами Тогда лечение гепатита C станет доступным для всех без исключения. В Соединенных Штатах, где, казалось бы, уровень здравоохранения ну очень высок, по-прежнему велико число больных хроническим гепатитом C. Но есть радикальный способ решения проблемы. Питер Бах (Peter Bach) из Мемориального онкологического центра Слоана-Кеттеринга и и Марк Трусхайм (Mark Trusheim) из Центра биомедицинских инноваций при Массачусетском технологическом институте предложили правительству выступить в качестве инвестора и купить «Гилеад сайенсиз» (Gilead Sciences), бесспорного лидера на рынке противогепатитных лекарств. По мнению специалистов, если «Гилеад» станет собственностью Соединенных Штатов, национальная система здравоохранения сэкономит миллиарды долларов, текущая стоимость тех же «Совальди» (Sovaldi, софосбувир) и «Харвони» (Harvon, ледипасвир + софосбувир) снизится на две трети, а 2,7 млн американцев, всё еще страдающих от гепатита C, смогут незамедлительно пройти курс лечения. Сейчас терапия гепатита C после всех скидок и субсидий в среднем обходится в 42 тыс. долларов. Но при такой стоимости исцеление всех больных в США истребует почти 113 млрд долларов, которые лягут тяжким бременем на налогоплательщиков, пациентов, страховщиков и работодателей . Для понимания ситуации: в 2015 году совокупные расходы на рецептурные препараты в Соединенных Штатах составили 328 млрд долларов. Нынешняя капитализация «Гилеад» находится в пределах 100 млрд долларов. После применения 30-процентной премиальной надбавки акционерам и учета 26 млрд долга стоимость компании вырастет до 156 млрд долларов. Сумма более чем внушительная, но ее можно существенно сократить — аж на три четверти. Правительство, как и любой опытный стратегический покупатель, должно избавиться от побочных активов «Гилеад». Следует продать сильную франшизу лекарств против ВИЧ (оценочно 52 млрд долларов), конвейер препаратов-кандидатов (не менее 10 млрд долларов), а также противогепатитный бизнес за пределами США (17 млрд долларов). От итоговой суммы в 77 млрд долларов было бы разумно отнять 31 млрд долларов, находящихся на зарубежных счетах компании, налоговый домицилий которой перенесен в Ирландию. Принимая во внимание долгосрочную прибыль и 2 млрд долларов производственных затрат, окончательная стоимость «Гилеад» составила бы 40 млрд долларов. Таким образом, цена лечения одного пациента с гепатитом C может быть выставлена приблизительно в 15,7 тыс. долларов. Более того, есть варианты, куда двигаться дальше. Если правительство предложит коммерческим страховым компаниям сразу выложить 15,7 тыс. долларов за каждого из 680 тыс. застрахованных пациентов, которые, как предполагается, всё еще больны гепатитом C, покупка «Гилеад» оправдает себя еще на 11 млрд долларов. При заключительной чистой стоимости «Гилеад» в 32 млрд долларов Соединенные Штаты обеспечат бесплатным лечением всех остальных, включая ветеранов и военнослужащих, государственных служащих, заключенных, а также тех, кто участвует в программах Medicare и Medicaid — престарелых и малоимущих. Беспокоиться относительно других покупателей, которые могли бы положить глаз на «Гилеад», не следует. У правительства более низкая стоимость капитала, лучшая возможность возврата будущих сэкономленных средств на медицинское обслуживание за счет уменьшения числа больных гепатитом C и, разумеется, налоговые преимущества. Идея, конечно же, ошеломительная, но на фоне непрестанного и зачастую ничем не обусловленного роста стоимости медикаментов кардинальные меры важны как никогда. Впрочем, сами фармпроизводители понимают, что нельзя бесконечно давить на кошельки потребителей, и потому внедряют разнообразные ценовые модели. Так, в феврале прошлого года «Новартис» (Novartis) уговорила страховые Cigna и Aetna на схему «оплаты по результатам» для своего «Энтресто» (Entresto, сакубитрил + валсартан). Стоимость лекарства зависит от того, насколько эффективно оно работает на конкретных пациентах. В данном случае партнеры исходят из прямой зависимости между приемом препарата и уменьшением числа случаев госпитализации с сердечной недостаточностью. Отпускная цена «Энтресто» выставлена в 12,5 долларов в день, или 4560 долларов в год на пациента. Ранее это же сделала «Амджен» (Amgen) для PCSK9-ингибитора «Репата» (Repatha, эволокумаб), который, будучи гораздо эффективнее привычной статиновой терапии, всё же дорогостоящ: курс лечения обойдется в 14,1 тыс. долларов в год. Что уж говорить о генотерапии: к примеру, «ГлаксоСмитКляйн» (GlaxoSmithKline) придумала, как облегчить невероятно редкое состояние — тяжелый комбинированный иммунодефицит, или синдром мальчика в пузыре. Заболевание поражает не более 350 человек в год во всем мире. За «Стримвелис» (Strimvelis) придется заплатить 1 млн долларов. Вот почему реализованы инновационные подходы: аннуитетная оплата, долгосрочные платежи в зависимости от результативности лечения, оплата в ипотечном стиле и др. Другими словами, наступают времена, когда принцип «все деньги и сразу» более не работает. mosmedpreparaty