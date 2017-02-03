Takeda не станет снижать цены по требованию Трампа

Крупнейшая фармацевтическая компания Японии Takeda Pharmaceuticals будет придерживаться своей ценовой модели на рынке США, несмотря на требования избранного президента Америки Дональда Трампа, призвавшего фармкомпании снизить цены. Об этом заявил исполнительный директор Takeda Кристофер Вебер.

В конце января Трамп на встрече с главами нескольких фармацевтических компаний призвал их нарастить производство препаратов в стране, снизить цены на лекарства и пообещал сократить сроки одобрения медикаментов Управлением по продуктам и лекарствам США (FDA).

«Takeda в течение многих лет проводила политику разумного ценообразования, и в дальнейшем мы будем ее придерживаться», – заявил Вебер.

Как сообщает Reuters, компания Takeda, которая в том числе занимается производством препаратов для лечения рака, получает около трети своих доходов от продаж на американском рынке.

В середине января Takeda Pharmaceutical купила американскую компанию Ariad Pharmaceuticals, специализирующуюся на производстве лекарств от онкологических заболеваний, за $5,2 млрд.

Takeda Pharmaceutical – азиатская фармацевтическая компания, входящая в число 15 крупнейших в мире. На предприятиях Takeda Pharmaceutical работает более 29 тысяч человек. Сфера интересов компании – метаболические расстройства, гастроэнтерология, неврология и онкология. Центральный офис Takeda расположен в Осаке. Компания владеет заводами в Японии, России, Польше, Норвегии, Германии, Австрии, Дании, Бельгии, Мексике, Бразилии, Аргентине, Индии, Китае, Индонезии, Италии и Ирландии. Выручка за 2016 финансовый год составила $14,7 млрд.

Источник: Reuters

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