Врачи и фармкомпании попросили Минздрав не ужесточать правила госзакупок лекарств

Министерство здравоохранения опубликовало проект постановления, согласно которому описание лекарства в документации к тендерам и аукционам должно содержать только МНН. Таким образом, если проект будет принят, заказчикам будет запрещено указывать в документации конкретные лекарственные формы (таблетки, мази, растворы, сиропы, аэрозоли и т. д.), дозировку, пути введения препарата (внутрь, ректально, местно и т. д.).

Союз «Национальная фармацевтическая палата», Ассоциация российских фармацевтических производителей, Всероссийский союз пациентов, Российское научное медицинское общество терапевтов и Ассоциация международных фармацевтических производителей (AIMP) направили совместное письмо на имя министра здравоохранения РФ Вероники Скворцовой, в котором выразили свое «категорическое несогласие» с этим документом.

Как указывается в пояснительной записке к проекту акта, целью разработки документа является установление единых правил описания и допустимых требований в отношении лекарств при их закупке. Разработчики проекта считают, что запрет на указание дополнительных требований к лекарствам приведет к увеличению количества участников закупки, что позволит закупать препараты по более низким ценам, осуществлять значительную экономию бюджетных средств и обеспечить необходимыми препаратами большее количество пациентов.

По словам авторов письма, представленная ведомством концепция приведет к снижению качества и приверженности лечению пациентов и будет препятствовать осуществлению фармаконадзора.

«Какими бы целями ни руководствовались разработчики проекта постановления, по нашему мнению, принятие проекта в представленной редакции, которая подразумевает описание предмета закупки лекарственного препарата как закупку некоего количества весовых единиц субстанции лекарственного средства с определенным МНН, чревато катастрофическими последствиями как для самих заказчиков медицинских учреждений, так и для пациентов, поскольку заказчик не сможет приобрести необходимые лекарственные препараты для обеспечения лечебного процесса в соответствии с утвержденными методиками и схемами лечения, а пациент, соответственно, не получит адекватную лекарственную терапию», – говорится в письме (копия есть в распоряжении Vademecum).

Авторы на примерах пояснили, что принятие проекта в той редакции, в которой оно сейчас находится, может привести к серьезным негативным последствиям. В частности, блокировать работу реанимационных и отделений неотложной помощи, которые после проведения аукциона могут получить таблетки и саше вместо растворов для инъекций.

Такая практика может привести к увеличению рисков младенческой смертности, поскольку отделения неонатологии и перинатальные центры не смогут получать узкоспецифичные лекарства определенных форм и дозировок, назначаемых с учетом тяжести патологий, возраста и анатомических особенностей пациентов.

Схемы лечения множества болезней, в том числе онкологических, психиатрических, согласно инструкции, также требуют аккуратного и постепенного снижения дозировки при отмене препарата, а также при развитии побочных реакций. Отсутствие необходимого набора дозировок пероральных препаратов (капсул и таблеток) может привести к невозможности подбора оптимальной дозы препарата, дискредитации его эффективности или развитию резистентности.

Проблемой завышения цен на лекарства заинтересовался и президент России Владимир Путин, который в январе 2017 года поручил проверить госзакупки на предмет завышенной стоимости медикаментов.

vademec