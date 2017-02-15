Производителям осталось 4 месяца, чтобы включиться в программу по маркировке лекарств

С 2018 года маркировка лекарственных препаратов станет обязательной. Для того, чтобы успеть включиться в программу, производители должны принять соответствующее решение в течение ближайших 4 месяцев. Об этом было объявлено на сессии, посвященной маркировке лекарств, в рамках XII международной конференции «Фармацевтический бизнес в России».

По словам генерального директора ГК «Фармконтракт» Тимофея Петрова, эти сроки обусловлены тем, что переоборудование производственных линий – длительный по времени процесс, который займет не менее шести месяцев. Он также добавил, что стоимость переоборудования линий составит от 150 до 350 тысяч евро.

В свою очередь, Александр Быков, директор по экономике здравоохранения «Р-Фарм» – компании, которая уже участвует в проекте, сообщил, что переоборудование одной производственной линии обойдется для производителя в 100-150 тысяч евро. Кроме того, он подчеркнул, что эти затраты окупятся, принимая во внимание, что компания ежегодно теряет по 2-3 миллиарда рублей только за счет вторичного вброса продукции.

Начальник управления Росздравнадзора Валентина Косенко призвала участников рынка активнее включаться в программу по маркировке лекарств. По ее словам, помимо того, что нанесение маркировки позволит бороться с контрафактом и фальсификатом, это еще и хороший логистический инструмент.

«Бывает, что производители даже не знают цифры по тому, как представлена их продукция в аптеках и даже в целых регионах, – отметила она. – С помощью маркировки они получат самые подробные данные и смогут планировать производство».

Сергей Рякин

«Фармацевтический вестник»