В Госдуме потребовали усилить контроль закупок лекарств от ВИЧ

Председатель Комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Морозов потребовал от Минздрава усилить контроль за закупками антиретровирусных (АРВ) препаратов, применяемых для лечения ВИЧ.
«Я в пятницу написал письмо министру отдельно, обратив внимание на то, что нужен дополнительный контроль. Судя по жалобам людей, которые я получаю ежедневно… мы видим: ситуация напрягается. И это несмотря на то, что в Минздраве действует Координационный совет в сфере обращения лекарственных средств и медицинских изделий… Почему министерство пошло на централизацию? Потому что, когда препараты закупали регионы, цена на одни и те же лекарства отличалась в 17 раз! Минздрав, казалось бы, сократил финансирование лекарственного обеспечения, но за меньшие деньги купил все препараты, исключив эту разницу цен в 17 раз. До апреля субъектам сказали вопрос нехватки закрыть», – сказал Морозов.
По данным Международной коалиции по готовности к лечению, в регионах увеличилось число обращений ВИЧ-инфицированных в пациентские организации из-за нехватки лекарств в медучреждениях. Пациентам либо не выдают необходимые препараты, либо меняют схему лечения без медицинских показаний. Проблема, считают пациенты, может быть вызвана переходом на централизованную закупку АРВ-препаратов с 1 января 2017 года. По просьбе пациентской организации Минздрав поручил провести проверку, в ходе которой была выявлена нехватка АРВ-препаратов в 20 российских регионах по трем – пяти наименованиям.
По словам главы Минздрава Вероники Скворцовой, регионы были извещены, что Минздрав начнет поставки в апреле, запаса лекарств должно было хватить до конца 2016 года и на первые три месяца 2017 года.