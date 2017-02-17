Луганского онколога заподозрили в выписке морфия несуществующим пациентам

Врач-онколог одной из центральных районных больниц Луганской области подозревается в выписке рецептов на приобретение морфия пациентам, которые по факту не проходили у него лечение. Полученный таким путем морфий, по версии следствия, врач продавал.

«Преступная деятельность указанного врача была задокументирована, уголовное производство по статьям 307 (незаконный сбыт наркотических средств), 308 (присвоение наркотических средств), 319 (незаконная выдача рецептов) УК Украины направлено в суд», –говорится в сообщении Национальной полиции Луганской области.

Похожий случай произошел и в России. Как установило следствие, две медсестры, проработавшие в одной из воронежских поликлиник около десяти лет, пользуясь служебным положением, похищали рецептурные бланки, необходимые для получения запрещенных в свободной продаже сильнодействующих веществ. Женщины покупали по рецепту препарат трамадол, а затем перепродавали его знакомым наркопотребителям. При перепродаже стоимость трамадола увеличивалась в среднем в 15 раз.

Источник: Национальная полиция Луганской области

vademec