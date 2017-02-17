АРФП создает рабочую группу для подготовки предложений по трехступенчатой системе

В связи с тем, что 15 февраля, на совещании в Правительстве РФ вице-премьер Аркадий Дворкович поручил дополнительно проработать вопрос введения трехступенчатой системы преференций для фармкомпаний в зависимости от глубины локализации, Ассоциация Российских производителей объявляет о создании рабочей группы по подготовке предложений по доработке проекта Постановления.

Ранее АРФП и другие профессиональные отраслевые объединения уже направляли в адрес Аркадия Дворковича письмо с консолидированной позицией о необходимости совершенствования трехступенчатой системы преференций. По мнению ассоциаций, предоставление приоритетного статуса узкой группе производителей фармацевтической субстанции в формате, изложенном в проекте изменений в постановление правительства №1289, предложенном Минпромторгом, создает дискриминационные условия для подавляющего большинства российских производителей готовой лекарственной формы, которые в том числе стремятся к поддержанию экономической целесообразности цен на лекарственные препараты с учетом текущей бюджетной ситуации и необходимости соблюдения социальных обязательств.

«АРФП в течение пяти лет последовательно лоббировало идею ступенчатой преференциальной поддержки производителей лекарственных средств полного цикла. Мы позитивно восприняли новость о том, что участники совещания у вице-премьера Аркадия Дворковича не поддержали редакцию проекта, ограничивающего участие в торгах производителей не полного цикла. Проект документа направлен на доработку. АРФП выступает с инициативой сформировать рабочую группу с участием всех заинтересованных сторон для доработки документа и провести первое заседание рабочей группы 01 марта 2017 года», — заявил Генеральный директор АРФП Виктор Дмитриев по итогам совещания.

АРФП выражает готовность обсудить предложения по созданию дифференцированных условий участия в госторгах с соблюдением интересов всех локализованных компаний и сохранением их текущих преференций.

О месте и времени проведения заседания рабочей группы будет объявлено 27 февраля 2017 года.

Просим всех желающих принять участие в заседании рабочей группы направить данные в Ассоциацию Российских фармацевтических производителей:

тел.: + 7 (495) 231 42 53

e-mail: arfp@arfp.ru

http://www.arfp.ru/

gmpnews