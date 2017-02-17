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Депутат: люди не знают, что гомеопатия проходит клинические испытания

Люди, в том числе и эксперты, делают поспешные выводы о гомеопатии, не располагая объективными данными, заявил первый зампред Комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов.

«Гомеопатия применяется в 80 странах мира, причем это оплачивается страховыми компаниями. У нас в стране зарегистрировано 281 лекарственное средство в установленном порядке, и около десяти препаратов зарегистрировано по новым правилам. Однако в реестре о проведении клинических испытаний нет соответствующих данных. В связи с этим я сделал депутатский запрос в Минздрав с просьбой разъяснить эту ситуацию», — отметил депутат.

«Я спрашивал Полищука (члена комиссии РАН по борьбе с лженаукой Ростислава Полищука.–Прим. авт.) о том, на какой методологической базе был проведен анализ? Из его ответа я понял, что был тенденциозный отбор некоторых фактов, на основании которых и был сделан такой серьезный вывод (о лженаучности гомеопатии. — Прим. авт.)», — рассказал г-н Тумусов.

На фото: Федот Тумусов.

Николай Кочелягин
«Фармацевтический вестник»

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Февраль 17, 2017 | Просмотров: 30 | Тема: | Категория: Новости