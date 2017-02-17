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FDA одобрило препарат Siliq для лечения с бляшечного псориаза

FDA одобрило препарат Siliq производства канадской фармкомпании Valeant Pharmaceuticals International для лечения взрослых пациентов с бляшечным псориазом умеренной и тяжелой формы, сообщает Reuters.

На упаковке Siliq размещено предупреждение о том, что препарат может повышать риск суицида. Во время клинических исследований у пациентов, проходящих терапию Siliq, наблюдалось суицидальное поведение.

Псориаз – в большинстве случаев наследственное аутоиммунное заболевание, которое чаще всего проявляется у людей в возрасте от 15 до 35 лет. Наиболее распространенной формой является бляшечный псориаз, при котором на поверхности кожи больного образуются плотные красные пятна, покрытые серебристо-белыми чешуйками.

Анна Колесова
«Фармацевтический вестник»

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Февраль 17, 2017 | Просмотров: 25 | Тема: , , | Категория: Новости