Бизнес-завтрак с калужскими фармкомпаниями

17 февраля в Калужской торгово-промышленной палате прошла встреча губернатора Анатолия Артамонова с представителями бизнеса региона. Встречи в формате «делового завтрака» проходят на регулярной основе. Участниками сегодняшней дискуссии стали руководители фармацевтических компаний Калужской области: «Берлин-Фарма», «Обнинская химико-фармацевтическая компания», «Ниармедик Фарма», «НовоНордиск», «АстраЗенека Индастриз». В числе приглашенных – председатель правления НП «Калужский фармацевтический кластер» Иван Глушков, генеральный директор Агентства инновационного развития-центра кластерного развития Калужской области Анатолий Сотников и топ-менеджмент компаний, подписавших соглашения о строительстве фармпредприятий на территории региона («Мир-Фарм», «Интерфармгласс»).

В центре внимания – перспективы развития фармацевтической отрасли, приоритетные проекты фарминдустрии и меры поддержки, возможности цифровой медицины.

Участники фармкластера Калужской области продолжают развивать свои производства, увеличивая уровень локализации и взаимодействуя в формате кооперационных связей. Член Совета Директоров «Берлин-Хеми/А. Менарини» Кристиан Мачхе подчеркнул, что предприятие планирует расширить бизнес на территории региона и рассматривает вопрос о распространении продукции на внешние рынки, в частности, в Европу. «Ниармедик» намерены на основе передовой лицензионной технологии организовать выпуск тест-систем для экспресс-диагностики наличия у водителей в крови наркотических веществ и алкоголя. Первым пилотным регионом для ее апробации предложена Калужская область.

В рамках встречи анонсировался международный форум «ФармЭволюция», который пройдет в Калуге 5 апреля. Отмечалось, что программа форума будет соответствовать интересам специалистов индустрии. Прогнозируется до 400 участников.

Также речь шла реализации Министерством экономического развития РФ приоритетного проекта «Развитие инновационных кластеров – лидеров инвестиционной привлекательности мирового уровня». В октябре 2016 года по итогам конкурсного отбора был утвержден перечень из 11 кластеров. В их число вошел инновационный кластер «Фармацевтика, биотехнологии и биомедицина» Калужской области. Отобранным кластерам будет обеспечено содействие в использовании различных мер поддержки со стороны Минэкономразвития РФ, других ведомств и институтов развития, в том числе: формирование и обучение команд, управляющих кластерным развитием в территориях; формирование отвечающим мировым стандартам системы управления кластеров, базирующейся на современном опыте и высочайшем качестве человеческих ресурсов; облегчение доступа к уже существующим формам поддержки развития территорий, включая госпрограммы и институты развития (по линии Внешэкономбанка, ФРП, РОСНАНО, ФИОП, РВК, РФПИ, РЭЦ, ЭКСАР, РОСЭКСИМбанка); подготовка проектов в целях получения субсидий, предоставляемых Минэкономразвития России, Минобрнауки России, Минпромторга России, грантов РФФИ и РНФ; содействие взаимодействию с компаниями с госучастием, в том числе в рамках реализации ими программ инновационного развития, программ развития поставщиков; поддержка выхода на внешние рынки, включая поддержку экспорта, привлечение инвестиций; содействие в кооперации с международными партнерами.

Помимо этого, поднимался вопрос о применении специнвестконтракта в отношении фармпредприятий. Этот относительно новый механизм фиксирует условия ведения коммерческой деятельности, налоги, льготы. СПИК – это инструмент поддержки развития промышленности, регулируемый Минпромторгом России. Иван Глушков предложил рассмотреть совместно с администрацией области возможности СПИК на региональном уровне.

«Мы всегда заинтересованы в поддержке проектов», – прокомментировал Анатолий Артамонов.

В числе актуальных тем дискуссии – цифровая медицина, представляющая собой систему, которая позволяет проводить ряд действий дистанционно. Это может быть плановый осмотр, постановка диагноза, консультация и многое другое.

Так, калужское предприятие компании «АстраЗенека» участвует в пилотном проекте по маркировке лекарств – готовится к запуску эксперимент по маркировке упаковок одного из препаратов-блокбастеров для лечения сердечно-сосудистых заболеваний. Маркировка лекарственных препаратов является важной инициативой государства по противодействию контрафакту. Она позволит обеспечить прослеживаемость и правильный учет препарата в процессе его производства, транспортировки, хранения и продажи. Также маркировка препаратов спецзнаками позволит каждому пациенту проверить происхождение приобретаемой продукции и убедиться в ее качестве.

arrko