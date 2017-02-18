Teva на перепутье

Для ведущего производителя дженериков наступил переломный момент.

Когда «Тева фармасьютикал индастриз» (Teva Pharmaceutical Industries) уволила исполнительного директора Эреза Выгодмана (Erez Vigodman), временно занявший его кресло председатель правления Ицхак Петербург (Yitzhak Peterburg) заявил, что собирается «провести полную ревизию бизнеса, дабы отыскать дополнительные возможности повышения акционерной стоимости». По мнению отраслевых экспертов, время для «разбора полетов» выбрано странное.

Однако специалисты полагают, что для «Тева» правильным было бы вначале определиться с кандидатурой на пост исполнительного директора, и только затем внедрять мероприятия по контролю. Да, израильский дженериковый локомотив уже приступил к поиску нового руководителя, но, кажется, при таком раскладе выбор остановится на внутренних кадрах. А ведь разумнее было бы пригласить топ-менеджера со стороны, причем прекрасно разбирающегося в управлении крупным фармацевтическим бизнесом.

В целом же для «Тева», есть мнение, наступило время, когда она должна разделиться на две отдельных компании. Одна будет заниматься исключительно генерическими лекарствами, вторая — брендовыми. Вторым шагом станет продажа направления дженериков, чтобы завести крепкую финансовую подушку для разработки инновационных медикаментов. Утверждается, что «Тева», будучи сфокусированной исключительно на дженериках, перестала осознавать важность работы на будущее.

Если верить отраслевым слухам, «Тева» действительно взвешивает возможность продажи бизнеса брендированных генерических продуктов, что поможет ей погасить часть внушительного долга, который на конец декабря 2016 года составлял 35,8 млрд долларов (на 10 млрд долларов меньше, чем год назад). Стоимость актива оценивается в несколько миллиардов долларов.

«Тева» также рассматривает вопрос избавления от ряда непрофильных активов, включая производство активных фармацевтических субстанций.

Как бы то ни было, итоги работы «Тева» в финансовом 2016 году оказались положительными, и у инвесторов нет особых поводов для беспокойства. Компания собирается, как и прежде, исправно выплачивать дивиденды, пусть даже они и обходятся в 1,6 млрд долларов ежегодно. Есть планы на двух- и трехкратный рост продаж многих нерецептурных дженериков, полученных по итогам приобретения генерического департамента «Актавис». В ближайшее время угроз торговле «Копаксоном» (Copaxone, глатирамера ацетат), потерявшем патентную защиту, не предвидится.

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