В период 2016-2025 годы мировой фармрынок будет расти в среднем на 4,6% в год

Фармацевтика и биотехнологии остаются самыми высокотехнологичными отраслями в мире по объему абсолютных и относительных затрат на НИОКР и наиболее крупными сегментами рынка здравоохранения, на которые приходится 70% и свыше 1 трлн долл. В период 2016-2025 гг. мировой фармацевтический рынок (включая биотехнологии) будет расти в среднем на 4,6%, а к 2025 году его объемы составят 1,7 трлн долл. – говорится в отчете «Обзор тенденций на глобальном и российском фармацевтическом рынке», подготовленном международной консалтинговой компанией Frost & Sullivan совместно с Рынком Инноваций и Инвестиций (РИИ) Московской Биржи и Фондом развития промышленности (ФРП).

Ключевыми долгосрочными драйверами роста мирового фармацевтического рынка авторы исследования называют демографические факторы (рост численности населения, его старение и др.), экономический подъем и увеличение благосостояния в развивающихся странах, главным образом в регионе Юго-Восточной Азии (ЮВА), развитие новых технологий в области фармацевтики и биотехнологий, а также государственную политику (особенно в развитых странах), где развитие человеческого капитала является приоритетной задачей.

Среди фундаментальных вызовов для глобальной фармотрасли отмечается кардинальное изменение подходов к развитию системы здравоохранения в мире. Это связано с развитием концепции превентивной медицины и фокусированием государственных усилий на профилактических мероприятиях. По оценкам Frost & Sullivan, доля «лечения» в структуре расходов на здравоохранение снизится на 20% к 2025 году по сравнению с 2007 г. – с 70% до 51%. В то же время, сегменты «профилактики», «диагностики», «мониторинга» увеличат свои доли на 7%, 6% и 6% соответственно.

Авторы также указывают на развитие новых бизнес-моделей на рынке – так, традиционная вертикально-интегрированная модель организации фармбизнеса уступает место распределенной системе, состоящей из множества специализированных игроков, предоставляющих различные сервисы, от разработки препаратов до клинических испытаний и продвижения продукции. С развитием рынка аутсорсинговых услуг стало возможным появление «виртуальной фармы» – компаний, обладающих интеллектуальной собственностью, но не имеющих исследовательских или производственных площадок.

В последние годы наблюдается в том числе значительное повышение внимания инвесторов к фармацевтической отрасли, о чем свидетельствует как увеличение объема рынка венчурного капитала, так и рост числа IPO за последние пять лет. Привлекательными объектами инвестиций являются биотехнологические компании, специализирующиеся на прорывных клеточных и генных технологиях, технологиях в области иммунотерапии рака, лечения нейродегенеративных заболеваний.

Что касается российского фармацевтического рынка, то на сегодняшний день он является одним из наиболее динамичных в мире. За последние 5 лет темпы его роста составляли в среднем 11%, в 2015 году рынок преодолел планку в 1 трлн руб. К 2020 году ожидается, что объем рынка достигнет 1,4 трлн руб.

Государственные программы поддержки российской фармацевтической промышленности стали ключевым драйвером ее развития в последние 7 лет (с момента начала реализации Стратегии Фарма-2020). За это время был создан кластер отечественных фармацевтических компаний, оснащенных современным оборудованием и соответствующих международным стандартам GMP. Только в 2015 году открыто 6 фармацевтических заводов, а всего с 2009 года запущено 28 производственных площадок, в том числе 8 с участием иностранных инвесторов. За последние 5 лет отечественная фармацевтическая отрасль привлекла свыше 120 млрд руб. частных инвестиций.

Одним из ключевых стратегических приоритетов остается импортозамещение в фармацевтической промышленности. В результате господдержки стали доступными более 40 новых препаратов отечественного производства для лечения онкологических, инфекционных, сердечно-сосудистых заболеваний, гемофилии.

«Медбиофарм-предприятия активно включились в процесс импортозамещения. Проекты из этой отрасли занимают сегодня второе, после машиностроения, место среди заемщиков Фонда развития промышленности. Чтобы релизовать высокий научный, организационный, модернизационный потенциал отрасли, возможностей ФРП недостаточно. Поэтому совместно с Московской биржей мы предлагаем новый инструмент для высокотехнологичных предприятий – возможность привлекать капитал на публичном рынке. ФРП предоставил займы на реализацию 21 импортозамещающего проекта в медико-биологической отрасли. На 6,3 млрд руб. госзаймов придется 16,5 млрд руб. частных инвестиций. Два из этих предприятий уже запустили производства», –прокомментировал Алексей Комиссаров, директор Фонда развития промышленности.

Также авторы исследования отмечают, что в последние годы в России предприняты значительные усилия по созданию инфраструктуры поддержки инновационного бизнеса, как «физической» (бизнес-инкубаторы, центры трансфера технологий, технопарки, кластеры, инжиниринговые центры и т.д.), так и финансовые – формируется «инновационный лифт», в рамках которого технологичные компании могут получить государственную финансовую поддержку на различных стадиях своего развития.

gmpnews