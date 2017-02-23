Запасы препаратов от ВИЧ будут перераспределены

Проблема нехватки препаратов для терапии ВИЧ-инфекции в регионах будет решена: лекарства перераспределят между регионами, заявил глава Росздравнадзора Михаил Мурашко.

«Минздрав говорил, что в 20 регионах есть проблемы, но их будут решать путем перераспределения лекарств», – заявил Мурашко.

Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова поручила Росздравнадзору проверить данные о дефиците лекарств от ВИЧ в регионах после многочисленных жалоб пациентов. В результате проверки выяснилось, что нехватку лекарств испытывают 20 российских регионов.

По данным Международной коалиции по готовности к лечению, с декабря 2016 года на сайт pereboi.ru, созданный для сбора обращений и анализа ситуации с обеспечением пациентов антиретровирусной терапией в регионах, поступило как минимум 49 сообщений. Это почти в два раза больше, чем за аналогичный период 2015 года. Как сообщил руководитель Федерального центра СПИД Вадим Покровский, из-за нехватки финансирования антиретровирусную терапию получают только 260 тысяч из 850 тысяч зарегистрированных ВИЧ-позитивных россиян.

Переход на централизованную закупку лекарств от ВИЧ начался 1 января 2017 года, однако в 2016 году Минздрав заявлял, что начнет приобретать лекарства осенью, чтобы у пациентов не было перерыва в лечении. По словам заместителя министра здравоохранения Сергея Краевого, новые партии лекарств, закупленные централизованно, поступят в апреле 2017 года. Правительство выделило на закупку этих препаратов 15 млрд рублей.

Источник: ТАСС

vademec