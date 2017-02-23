На базе лицея №86 откроется класс фармацевтической направленности

Подготовка специалистов для ярославского фармацевтического кластера со следующего учебного года будет начинаться в школьном звене. Для этого на базе ярославского лицея №86 будет открыт фармацевтический класс.

– Это первый в Ярославской области класс фармацевтической направленности, – сказала директор департамента образования Ирина Лобода. – Обучение в нем будет осуществляться по таким направлениям, как производство и аналитический контроль мягких, жидких, гелевых и твердых лекарственных форм, молекулярная биология.

Ирина Лобода сообщила, что для поступления в данный специализированный класс 9-классникам потребуется сдать экзамены по математике, а также по химии или биологии.

Предполагается, что изучение общеобразовательных предметов будет проходить в здании лицея, а приобрести практические навыки школьники смогут в химико-технологическом техникуме. 21 февраля там была организована экскурсия для школьников. Ребятам показали классы, лаборатории, продемонстрировали оборудование, на котором смогут заниматься будущие ученики фармацевтического класса.

– Мы очень рады открытию такого специализированного класса, – сказала директор лицея №86 Ольга Большакова. – Необходимо идти в ногу со временем и готовить со школьной скамьи специалистов для работы на предприятиях активно развивающегося в нашей области фармкластера.

Девятый класс в лицее №86 в этом году оканчивают 142 выпускника, 62 из которых хотели бы продолжить свое обучение в фармацевтическом классе.

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