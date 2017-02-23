Чистая прибыль Bayer в 2016 г выросла на 10,2%

Чистая прибыль немецкого химико-фармацевтического концерна Bayer AG в 2016 году увеличилась на 10,2% по сравнению с показателем за предыдущий год — до 4,531 миллиарда евро, говорится в отчетности компании.

Прибыль компании в пересчете на одну акцию составила 5,44 евро против 4,97 евро за 2015 год. Выручка компании выросла на 1,5% — до 46,769 миллиарда евро. «Это новый рекорд для Bayer», — отметил председатель совета директоров компании Вернер Бауманн, выступая на пресс-конференции в среду. В частности, выручка фармацевтического девизиона Bayer увеличилась на 8,7% — до 16,42 миллиарда евро.

Продажи девизиона Consumer Health (безрецептурные препараты) выросли на 3,5%, до 6,037 миллиарда. Продажи аспирина (включая Aspirin Cardio) повысились на 5% и составили 1 миллиард евро. С другой стороны, выручка сельскохозяйственного подразделения Bayer сократилась на 2,1% — до 9,915 миллиарда евро. «Рыночная ситуация для нашего подразделения Crop Science в прошлом году оставалась слабой, особенно — в Латинской Америке», — отметил Бауманн.

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