Оборот фармкластера Калужского региона составил свыше 27 млрд рублей

Лучшую динамику развития в нынешних условиях в Калужской области за последние годы показал фармацевтический кластер, сообщил сегодня в ходе итоговой коллегии министерства экономического развития региональный министр Дмитрий Разумовский.

«Объем отгруженной фармпродукции собственного производства за 2016 год составил более 12 млрд рублей, что в 2,5 раза превышает уровень 2015 года. При этом общий объём оборота предприятий кластера составил 27,5 млрд рублей», — сказал Разумовский.

При этом министр добавил, что в 2016 году Министерство экономического развития РФ признало калужский кластер фармацевтики лидером инвестиционной привлекательности мирового уровня.

kaluganews