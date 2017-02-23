Министр ЕЭК Валерий Корешков: «В ЕАЭС будут свободно обращаться лекарства, отвечающие потребностям здравоохранения и международной торговли»

Создание в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) Фармакопеи – единого свода требований к качеству лекарств – необходимо не только для производства качественных лекарственных препаратов, но и для стабильного развития в Союзе фармацевтической промышленности. В итоге граждане стран ЕАЭС будут обеспечены безопасными и качественными лекарствами.

Об этом заявил министр по техническому регулированию Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Валерий Корешков в Страсбурге (Франция) на встрече с директором Европейского директората по качеству лекарственных средств и здравоохранению (EDQM) Сюзанн Кайтель. Стороны обсудили совместные шаги по стандартизации качества лекарств.

«При создании Фармакопеи Союза мы опираемся, прежде всего, на лучший европейский опыт, нашедший отражение в Европейской фармакопее, – подчеркнул Валерий Корешков. – Она определяет оптимальные требования для каждого препарата, что гарантирует их высокое качество. Мы ставим задачу – добиться в ЕАЭС как минимум такой же свободы обращения качественных лекарств, отвечающих потребностям здравоохранения и международной торговли».

Гармонизация в рамках Союза национальных требований к качеству лекарств, по мнению участников встречи, может стать событием глобального масштаба – вторым региональным проектом в мире после Европейской фармакопеи и первым – на евразийском пространстве. Создание Фармакопеи Евразийского союза придаст новый импульс международным торговым отношениям в этой сфере.

При этом Сюзанн Кайтель отметила, что «разработка любой фармакопейной статьи не должна становиться барьером для вывода на рынок копий лекарственных средств – дженериков; необходимо дать фармацевтическому бизнесу удобный инструмент, стандарт того, какое качество лекарственного препарата нужно нашим потребителям».

В рамках встречи были затронуты вопросы организации системы прослеживания лекарственных средств от производителя до аптечной сети, так называемой «сериализации» лекарств, которая нацелена на предотвращение вывода на рынок контрафактных и фальсифицированных препаратов.

«Сейчас не только Европейский союз, но и США, Турция, Россия, Казахстан проводят работы по сериализации лекарственных средств с использованием различных стандартов и подходов, – сказал министр ЕЭК. – Полагаю, следует обратить на это внимание, чтобы фармпроизводители не были вынуждены впоследствии использовать несколько дублирующих модулей оборудования и информационных систем для обеспечения сериализации».

Делегация ЕЭК посетила лабораторный корпус EDQM и производственный участок по выпуску, аттестации и хранению стандартных фармакопейных образцов Европейской и Международной фармакопей. С лабораториями EDQM, производящими стандартные образцы, уже напрямую работают профильные организации Беларуси и Казахстана.

По итогам встречи достигнута договоренность о дальнейшем взаимодействии по созданию региональных фармакопей. Представители EDQM выразили желание участвовать в работе Фармакопейного комитета ЕАЭС в качестве наблюдателей и предложили предоставить Комиссии доступ к оригинальным текстам Европейской фармакопеи.

Справка

Европейский директорат по качеству лекарственных средств и здравоохранению (EDQM) основан в 1996 году при Совете Европы в рамках реализации положений Конвенции о создании Европейской фармакопеи 1964 года. Основная цель EDQM – обеспечение качества и доступности лекарств и медицинской помощи, разработка и пересмотр Европейской фармакопеи. Европейскую фармакопею подписали 39 участников: страны-члены Совета Европы и Европейского союза. 29 государств со всех континентов участвуют в работе EDQM как наблюдатели, в том числе Армения, Беларусь, Казахстан и Россия.

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