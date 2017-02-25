В США отклонили заявку на назальный налоксон

Управление по продуктам и лекарствам США (FDA) отклонило заявку на действующее вещество лекарства от передозировки опиоидами Налоксон в виде назального спрея производства компании Amphastar.

При этом компания уже продает Налоксон в виде предварительно заполненных шприцев. Такой же продукт – препарат под названием Evzio – распространяет американская фармкомпания Kaleo Pharmaceuticals.

Налоксон – действующее вещество лекарства от передозировки опиоидами, в том числе морфина и героина. Стоимость препарата выросла в связи с повышением спроса на него. Например, в штате Вермонт 10 доз Налоксона в начале марта 2015 года стоили $113, к апрелю их цена поднялась до $183. В ноябре 2014 года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) призвала сделать Налоксон более доступным во всем мире.

Распространение случаев опиоидной зависимости в США приняло угрожающие масштабы. В октябре 2015 года президент США Барак Обама обнародовал планы правительства по борьбе с распространением зависимости от опиоидных препаратов. В начале февраля он предложил увеличить до $1,1 млрд финансирование программ лечения героиновой наркомании и зависимости от рецептурных наркотических обезболивающих. В марте Управление по продуктам и лекарствам США (FDA) ужесточило требования к упаковке и инструкции к опиоидным препаратам.

Источник: Reuters

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