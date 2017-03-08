Фармацевтический завод стоимостью 34 млн долларов будет построен в Шымкенте

Завод по производству изделий медицинского назначения и лекарственных средств стоимостью 34 млн долларов будет построен в Шымкенте. Об этом стало известно в ходе встречи акима Южно-Казахстанской области Жансеита Туймебаева с членом правительства Объединенных Арабских Эмиратов шейхом Хассаном Абдулькарим Хабиб Мансур Алхерзом и казахстанскими бизнесменами, сообщает центр деловой информации Kapital.kz ссылаясь на пресс-службу Акимата Южно-Казахстанской Области.

Так, во время переговоров руководители компаний Нuray pharmaceuticals, Aquacrystal Croup и европейской BITONFLY ознакомили акима области с совместными проектами. Один из этих проектов — завод по производству изделий медицинского назначения и лекарственных средств 50 видов. Стоимость проекта составляет 34 млн долларов США.

Отметим, что предприниматели обратились к главе региона с просьбой выделить под строительство завода около 7 га земельного участка в индустриальной зоне «Тассай».

В ходе совещания также стало известно, что в мае 2017 года совместно с партнерами из ОАЭ начнется строительство двух жилых комплексов. На реализацию объектов предприниматели из Объединенных Арабских Эмиратов направят 60 процентов инвестиций.

«Хорошие и нужные проекты. Мы поможем вам в выделении земельного участка в индустриальной зоне „Тассай“ для завода. Необходимо в срок, и без задержек завершить строительство жилых комплексов Sofia Towers на проспекте Д. Кунаева и „Арман“ по улице Адырбекова. Вами подписано соглашение с финансовой организацией Объединенных Арабских Эмиратов. Желаю вам удачи. Самое главное — работу необходимо выполнить качественно и системно», — отметил Жансеит Туймебаев.

В свою очередь, член правительства Объединенных Арабских Эмиратов шейх Хассан Абдулькарим Хабиб выразил благодарность акиму области, и подчеркнул, что не возникнет проблем в финансировании указанных проектов.

«Благодарю Вас за прием. Я ознакомился с потенциалом Южно-Казахстанской области, у меня невероятные впечатления от вашего региона. Уверен, что поставленные цели и задачи будут выполнены на высоком уровне», — сказал шейх Хассан Абдулькарим Хабиб Мансур Алхерз.

В завершение встречи глава региона ознакомил предпринимателей и специального гостя из ОАЭ с проектом «Шымсити», и отметил, что все мнения и предложения будут учтены.

gmpnews