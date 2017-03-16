Pfizer вывела на рынок Великобритании антибиотик Zavicefta

Американская фармкомпания Pfizer вывела на рынок Великобритании антибиотик Zavicefta, предназначенный для лечения осложненных инфекций, вызванных аэробными грамотрицательными возбудителями, которые устойчивы к другим антибиотикам, сообщает Pharma Times.

Zavicefta является фиксированной комбинацией avibactam и ceftazidime.

В ходе клинических исследований была продемонстрирована эффективность препарата для лечения осложненных инфекций, вызванных аэробными грамотрицательными возбудителями, в том числе у пациентов с инфекциями, вызванными не чувствительными к ceftazidime патогенными микроорганизмами.

Zavicefta, одобренный в июне 2016 г., разрабатывался шведско-британской фармацевтической компанией AstraZeneca совместно с ирландской Allergan. В августе 2016 г. AstraZeneca согласилась продать права на ряд своих антибиотиков, в т.ч. Zavicefta, американскому фармпроизводителю Pfizer.

Анна Колесова

«Фармацевтический вестник»