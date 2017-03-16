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Крупнейшей фармкомпанией в мире стала Johnson & Johnson

Портал о фармбизнесе FiercePharma подвел финансовые итоги 2016 года, составив рейтинг 15 крупнейших по объему выручки международных фармацевтических компаний. Рейтинг основан на официальной финансовой отчетности его участников. Первое место с объемом продаж $71,8 млрд заняла американская фармкомпания Johnson&Johnson.


В целом, согласно изданию, общие продажи 15 крупнейших фармкомпаний выросли за минувший год на 4%. Четыре компании из рейтинга отметили падение выручки в 2016 году, в то время как другие охарактеризовали свои результаты как «слабые».

Фармкомпании находятся под постоянным давлением из-за слишком высоких цен, отмечает FiercePharma, напомнив, что в середине прошлого года в США разгорелся скандал вокруг компании Mylan, которая резко повысила цены цены на свой препарат EpiPen (эпинефрин). А в марте 2017 года новый президент США Дональд Трамп пообещал добиться снижения цен на лекарства.

По данным компании Express Scripts, за минувший год рост цен на наиболее продаваемые препараты в США составил около 11%.

Компания Объем продаж, 2016 год, млрд $
Johnson & Johnson 71,8
Pfizer 52,8
Roche 50,6
Novartis 48,5
Merck & Co 39,8
Sanofi 36,6
GlaxoSmithKline 34,7
Gilead Sciences 30,4
AbbVie 25,6
Bayer 25,3
AstraZeneca 23
Amgen 22,9
Teva 21,9
Eli Lilly 21,2
Bristol-Myers Squibb 19,4

Ранее был опубликован рейтинг самых продаваемых препаратов 2016 года, составленный информационным порталом Genetic Engineering and Biotechnology News (GEN). Его лидером стал препарат от ревматоидного артрита Хумира производства компании AbbVie. Выручка от продаж блокбастера в прошлом году составила $16,078 млрд.

Источник FiercePharma

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Март 16, 2017 | Просмотров: 17