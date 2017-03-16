Крупнейшей фармкомпанией в мире стала Johnson & Johnson

В целом, согласно изданию, общие продажи 15 крупнейших фармкомпаний выросли за минувший год на 4%. Четыре компании из рейтинга отметили падение выручки в 2016 году, в то время как другие охарактеризовали свои результаты как «слабые».
Фармкомпании находятся под постоянным давлением из-за слишком высоких цен, отмечает FiercePharma, напомнив, что в середине прошлого года в США разгорелся скандал вокруг компании Mylan, которая резко повысила цены цены на свой препарат EpiPen (эпинефрин). А в марте 2017 года новый президент США Дональд Трамп пообещал добиться снижения цен на лекарства.
По данным компании Express Scripts, за минувший год рост цен на наиболее продаваемые препараты в США составил около 11%.
|Компания
|Объем продаж, 2016 год, млрд $
|Johnson & Johnson
|71,8
|Pfizer
|52,8
|Roche
|50,6
|Novartis
|48,5
|Merck & Co
|39,8
|Sanofi
|36,6
|GlaxoSmithKline
|34,7
|Gilead Sciences
|30,4
|AbbVie
|25,6
|Bayer
|25,3
|AstraZeneca
|23
|Amgen
|22,9
|Teva
|21,9
|Eli Lilly
|21,2
|Bristol-Myers Squibb
|19,4
Ранее был опубликован рейтинг самых продаваемых препаратов 2016 года, составленный информационным порталом Genetic Engineering and Biotechnology News (GEN). Его лидером стал препарат от ревматоидного артрита Хумира производства компании AbbVie. Выручка от продаж блокбастера в прошлом году составила $16,078 млрд.