Крупнейшей фармкомпанией в мире стала Johnson & Johnson

Портал о фармбизнесе FiercePharma подвел финансовые итоги 2016 года, составив рейтинг 15 крупнейших по объему выручки международных фармацевтических компаний. Рейтинг основан на официальной финансовой отчетности его участников. Первое место с объемом продаж $71,8 млрд заняла американская фармкомпания Johnson&Johnson.



В целом, согласно изданию, общие продажи 15 крупнейших фармкомпаний выросли за минувший год на 4%. Четыре компании из рейтинга отметили падение выручки в 2016 году, в то время как другие охарактеризовали свои результаты как «слабые».

Фармкомпании находятся под постоянным давлением из-за слишком высоких цен, отмечает FiercePharma, напомнив, что в середине прошлого года в США разгорелся скандал вокруг компании Mylan, которая резко повысила цены цены на свой препарат EpiPen (эпинефрин). А в марте 2017 года новый президент США Дональд Трамп пообещал добиться снижения цен на лекарства.

По данным компании Express Scripts, за минувший год рост цен на наиболее продаваемые препараты в США составил около 11%.