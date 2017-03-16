Азербайджан предложил Украине создать совместное фармпроизводство

Азербайджан ведет переговоры с украинскими компаниями о создании совместного фармацевтического производства на территории Пираллахинского промышленного парка.

Об этом сообщил глава Минэкономики Азербайджана Шахин Мустафаев на встрече с первым вице-премьером правительства Украины, министром экономического развития и торговли Степаном Кубивом.

По словам Мустафаева, украинские компании могут воспользоваться возможностями и льготами Пираллахинского промпарка и создать там фармацевтическое производство. В настоящее время Азербайджан ведет переговоры с рядом украинских компаний о сотрудничестве в этом направлении, отметил министр.

В январе текущего года Мустафаев рассказал о том, что инвестиции в первый этап строительства азербайджано-иранского фармацевтического завода составят $20,5 млн. Поначалу его планировалось разместить в Сумгаитском химико-промышленном парке, однако в сентябре 2016 года появились сообщения прессы о том, что стройка будет перенесена в Пираллахинский промышленный парк.

В апреле 2016 года премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил о готовности российских фармацевтических компаний открывать производственные площадки в Азербайджане.

Источник: Интерфакс-Азербайджан

vademec