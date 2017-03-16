Servier займется лечением депрессии с помощью онлайн-приложения

Фармацевтическая компания Servier и разработчик цифровых методов лечения GAIA подписали партнерское соглашение о продвижении системы онлайн-терапии депрессии Депрексис. Специальная программа на основе искусственного интеллекта постоянно через интернет и смс поддерживает контакт с пациентом, дает ему подсказки и советы по преодолению депрессии, оценивает прогресс. Программа одобрена Европейским медицинским агентством (EMA) и Управлением по контролю качества пищевых продуктов и лекарственных средств США (FDA). Приложение было лицензировано компанией Servier для применения в Германии с июля 2015 года. Его стоимость там составляет 295,5 евро.

В рамках соглашения компания Servier будет продвигать Депрексис на рынках всех стран, кроме США и Японии. Возможно, приложение появится и в России – вопрос о его локализации будет решен в Servier в течение нескольких месяцев.

В восьми рандомизированных исследованиях более чем у 2 тысяч пациентов была показана эффективность этой программы в уменьшении симптомов депрессии; применение Депрексис в качестве дополнительной терапии положительно оценили и специалисты в области когнитивно-поведенческой терапии.

Приложение показано для пациентов в качестве дополнительной терапии хронической или рецидивирующей клинической депрессии, депрессивных расстройств в качестве первичного или вторичного диагноза (например, сопутствующие заболевания при рассеянном склерозе и эпилепсии) для пациентов от 18 лет и старше.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в мире около 350 млн человек страдают депрессией, но многие пациенты не получают адекватного лечения по разным причинам, одна из которых – общественное осуждение. Согласно отчету ВОЗ, депрессия и тревожные расстройства обходятся миру в $1 трлн ежегодно.

Servier – международная фармацевтическая компания, находящаяся под управлением некоммерческого фонда. Штаб-квартира расположена во Франции. Компания имеет представительства в 148 странах мира, общая численность сотрудников составляет более 21 200 человек. Оборот Servier в 2016 году составил 4 млрд евро.

Источник: Servier

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