Ученые СГУ нашли способ доставки лекарств прямо в клетку

В Саратовском государственном университете на базе открывшейся три года назад лаборатории «Дистанционно управляемые системы для тераностики» разработана методика, обеспечивающая визуализацию систем доставки лекарств и биосенсоров.

Лаборатория была создана на грант Правительства РФ в размере 90 млн. рублей и при поддержке классического университета. Суть проекта в создании нанокомпозитной капсулы для адресной доставки лекарств в клетку и диагностики состояния организма.

«Теперь мы умеем «видеть» нашу микрокапсулу и нашли способы ее доставки к нужному месту, — рассказывает заместитель руководителя лаборатории, доктор химических наук, профессор Дмитрий Горин. – Чтобы передвигать микрокапсулу по организму, мы должны были ее как-то пометить и сделать заметной. Для этого в полимерную оболочку микрокапсул вводится контрастный объект – наночастица магнетита. Когда при заходе в клетку, выполнив свое «задание», микрокапсула начинает деградировать, то меняет свой контраст. Мы поняли и доказали что для активного управления доставкой можно использовать метод магнитно-резонансной томографии».

Ученый рассказал, что в эксперименте на живых организмах было показано, как при создании определенного магнитного поля микрокапсула притягивается «по адресу». Также отработан способ внешнего воздействия – с помощью ультразвуковой частоты.

Помимо этого, интересны и другие результаты работы лаборатории, например, по оптимизации использования микрокапсулы, как депо для биологически активных веществ. На эту разработку уже подготовлена заявка на патент.

«Благодаря адресной доставке и дистанционно-управляемого высвобождения лекарственного вещества произойдет снижение доз применяемых препаратов и их точечное воздействие. Помимо диагностики и лечения, дистанционно управляемые системы могут использоваться как средства мониторинга состояния организма во времени и как своего рода «скорая помощь», — пояснил профессор Горин.

Справка: В лаборатории реализуется 23 научных проекта. Над ними работает около 50 молодых ученых, средний возраст которых 33 года. За три года опубликовано 39 статей, индексируемых в базе данных Web of Science, оформлено 8 объектов интеллектуальной собственности, защищено 7 кандидатских диссертаций и одна докторская.

По материалам журнала «Инновации + Паблисити»

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