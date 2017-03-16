Студенты МФТИ пройдут стажировку в Департаменте развития фарм- и медпромышленности

13 февраля Министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров по итогам лекции «Фармацевтическая и медицинская промышленность России: прошлое, настоящее, будущее» объявил конкурс среди студентов Московского физико-технического института на лучшее эссе о будущем фарминдустрии.

Задачей конкурса было привлечение молодых исследователей к теме развития фармацевтической и медицинской промышленности.

По окончании приема работ сотрудники МФТИ отобрали лучшие и направили их в адрес Министерства для экспертной оценки. Среди присланных эссе специалисты Минпромторга России особо выделили два сочинения: студентки факультета биологической и медицинской физики Дарьи Грдличко и студента факультета аэрофизики и космических исследований Олега Линникова. Они и еще три конкурсанта получили возможность пройти стажировку в Департаменте развития фармацевтической и медицинской промышленности Министерства.

В ходе совместной работы с экспертами ведомства студенты получат знания о принципах деятельности государственного аппарата, смогут поучаствовать в формировании отраслевой повестки, узнают о последних тенденциях развития регуляторики в фармацевтической и медицинской промышленности.

gmpnews