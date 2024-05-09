AstraZeneca отзывает из продаж вакцину от коронавируса по всему миру

AstraZeneca начала отзывать по всему миру вакцину от коронавируса. Компания назвала в качестве причины наличие избыточного количества альтернативных препаратов от COVID-19 на глобальном рынке.

AstraZeneca начала процесс выведения из продаж своей вакцины от COVID-19 Vaxzevria по всему миру. Об этом пишет The Telegraph.

Компания объяснила свое решение «избытком доступных вакцин нового образца на рынке». Также отмечается, что наличие большого выбора вакцин от коронавируса привело к снижению спроса на препарат AstraZeneca.

Британо-шведский производитель намерен отозвать регистрационное разрешение на Vaxzevria, полученное в Европейском союзе (ЕС). Компания уже прекратила производство и выпуск вакцины.

Ранее компания признала, что ее вакцина от COVID-19, разработанная совместно с Оксфордским университетом, может вызывать тромбоз с синдромом тромбоцитопении (TTS). Заявление последовало за коллективным иском, с которым обратился в Высокий суд Англии и Уэльса 51 человек. Как утверждается в нем, десятки пациентов скончались и получили серьезные проблемы со здоровьем в результате вакцины производителя. Истцы потребовали выплаты им компенсации на общую сумму 100 млн фунтов стерлингов (около 125 млн долл.).

Вакцина AstraZeneca и Оксфордского университета была впервые одобрена для экстренного применения в декабре 2020 года британским регулирующим органом. Впоследствии препарат использовался странами по всему миру. Всего зарегистрирован 81 случай смерти, потенциально связанный с побочными эффектами прививки.

В апреле 2021 года Комитет по безопасности EMA пришел к выводу, что случаи образования тромбов при низком количестве тромбоцитов в крови можно отнести к очень редким побочным эффектам вакцины от AstraZeneca. Комитет пишет, что провел углубленный анализ 62 случаев тромбоза венозных синусов головного мозга (CVST) и 24 случаев тромбоза внутренних вен, которые были зарегистрированы в базе данных ЕС по безопасности лекарственных средств (EudraVigilance). На основании этих данных комитет заключил, что «исследуемое сочетание тромбов и низкого уровня тромбоцитов встречается очень редко и общие преимущества вакцины для предотвращения COVID-19 перевешивают риски побочных эффектов».

Фото: pixabay.com

Владимир Заболотских

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