FDA зарегистрировало первый препарат от синдрома WHIM

FDA одобрило первый препарат Xolremdi (mavorixafor) от синдрома WHIM. Исследования показали, что лекарственное средство снижает частоту заражения инфекциями на 40%.

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) зарегистрировало первый препарат Xolremdi (mavorixafor) от синдрома WHIM (бородавки, гипогаммаглобулинемия, инфекции и миелокатексис). Об этом говорится в пресс-релизе регулятора.

Лекарственное средство компании X4 Pharmaceuticals доказало свою эффективность в ходе 52-недельного исследования с участием 31 человека. Xolremdi способствовал увеличению числа нейтрофилов и лимфоцитов в крови, а также уменьшению частоты заражения инфекциями на 40% по сравнению с плацебо.