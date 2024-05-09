В ходе исследования генной терапии Pfizer скончался пациент

В ходе исследования генной терапии Pfizer от дистрофии Дюшенна скончался пациент. Причиной смерти стал сердечный приступ. Компания проводит проверку на наличие причинно-следственной связи.

Ребенок скончался от сердечного приступа в ходе исследования экспериментальной генной терапии компании Pfizer, предназначенной для лечения мышечной дистрофии Дюшенна. Об этом сообщил производитель агентству Reuters.

Серьезное нежелательное явление, приведшее к летальному исходу, было отмечено в ходе исследования DAYLIGHT на фазе II. В нем принимали участие дети в возрасте от 2 до 3 лет, страдающие от мышечной дистрофии Дюшенна.

Скончавшийся испытуемый получил генную терапию fordadistrogene movaparvovec в начале 2023 года. Компания выясняет причины нежелательного явления совместно с Независимым комитетом по мониторингу данных.