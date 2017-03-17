В Северной Осетии проверяющие нашли в больнице неучтенные лекарства на сумму 1,8 млн рублей

Подведены предварительные итоги проверки, проведенной Службой финансового контроля Северной Осетии в республиканской больнице по поручению глава республики Вячеслава Битарова.

«Обнаружили на 1,8 млн руб. неучтенных лекарств в шкафах у медсестер. Очевидно, это медикаменты, которые собирались украсть. Их уже списали, но не успели вывезти. На следующий день они бы оказались в аптеке, а больному сказали бы, что Битаров – нехороший человек, не может справиться с экономикой, поэтому в больнице нет лекарств, идите, купите», — рассказал Вячеслав Битаров в интервью главному редактору еженедельника «Аргументы и факты Северный Кавказ».

В Службе финансового контроля корреспонденту «ФВ» уточнили, что данная проверка еще не закончена, окончательные выводы о неисполнении требований законодательства будут сделаны позже.

«Вся информация о выявленных нарушениях направляется в правоохранительные органы для принятия ими соответствующих процессуальных решений», — добавила Алла Бдайциева, руководитель Службы.

Екатерина Погонцева

«Фармацевтический вестник»