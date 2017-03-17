Нижегородская ФАС пожалуется в правительство на областную фармацию

Нижегородское управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) готовит аналитическую записку в Правительство РФ о неконкурентной ситуации, которая может сложиться на областном рынке лекарств. Причиной послужило внесение в Законодательное собрание региона двух законопроектов, расширяющих полномочия госпредприятия «Нижегородская областная фармация» (ГП «НОФ»), согласно которым компания получит права единственного поставщика социальной услуги по обеспечению льготников лекарствами и медицинскими изделиями.

По мнению представителей ФАС, в результате наделения ГП «НОФ» статусом единственного поставщика частные аптеки могут лишиться возможности обслуживать льготников.

По словам начальника отдела контроля госзакупок Нижегородского УФАС России Светланы Кирьяковой, здоровая конкуренция на этом рынке помогла бы бюджету сэкономить от 10% до 20% выделенных на обслуживание льготников средств.

На сегодняшний день от Нижегородского УФАС уже направлено информационное письмо в Законодательное собрание Нижегородской области с описанием всех рисков. Материалы предоставлены и в правоохранительные органы, готовится письмо и в аппарат полномочного представителя Президента РФ, и в ФАС РФ, сообщает местная пресса.

Нижегородское УФАС давно ведет борьбу с ГП «НОФ» и поддерживающим его областным Минздравом, в том числе в судах. В январе 2017 года апелляционная инстанция арбитражного суда города Владимира приняла очередное решение в пользу антимонопольного ведомства.

«Нижегородская областная фармация» – государственное предприятие Нижегородской области, включает в себя 275 аптечных организаций, в том числе 157 аптек, 116 аптечных пунктов, два аптечных киоска и одно оптово-производственное предприятие. Это государственная аптечная сеть, обеспечивающая медизделиями и лекарственными препаратами 43 района области. «Нижегородская областная фармация» заняла 16-е место в «TOП100 дистрибьюторов лекарственного госзаказа» Vademecum.

Источник: NewsNN

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