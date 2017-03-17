Объем инвестиций в модернизацию АКРИХИНа составил более 2,6 млрд рублей

Глава Ногинского района Московской области Игорь Красавин 13 марта посетил производственный комплекс компании «АКРИХИН», расположенный в городе Старая Купавна. Вместе с ним на производственной площадке побывали глава муниципального образования «Город Старая Купавна Московской области» Игорь Сухин и первый заместитель главы администрации Ногинского муниципального района Федор Балицкий. Руководство АО «АКРИХИН» на протяжении долгого времени ведет активную совместную работу с органами муниципальной власти и нацелено на развитие плодотворного сотрудничества с районным и областным руководством.

Президент «АКРИХИНа» Денис Четвериков рассказал Главе Ногинского района, вступившему в должность в октябре 2016 года, о стратегии и приоритетах развития компании. Особое внимание Четвериков уделил планам развития портфеля препаратов – как собственных, так и выпускаемых в партнерстве с зарубежными фармацевтическими компаниями. Кроме того, обсуждались итоги крупномасштабной программы развития и модернизации завода «АКРИХИН», успешно завершенной в 2016 году. В ходе реализации программы, объем инвестиций в которую составил более 2,6 млрд рублей, были увеличены производственные мощности, реконструирована и модернизирована инфраструктура предприятия.

Во время осмотра производственных помещений АО “АКРИХИН” Игорь Красавин имел возможность лично убедиться в том, что все стадии выпуска препаратов – от разработки до хранения – соответствуют стандартам Надлежащей производственной практики (GMP). Особое внимание Глава района уделил Центру контроля качества, Центру научных исследований и разработок. Кроме того, он посетил микробиологическую лабораторию и цех по производству мягких и жидких лекарственных форм.

«В настоящее время в Центре ведутся работы над примерно 30 новыми препаратами. При этом приоритетными для компании являются социально значимые заболевания, такие как диабет, туберкулез, болезни сердечно-сосудистой системы, – отметил Денис Четвериков. – «АКРИХИН» гордится тем, что обеспечивает пациентов доступными и эффективными лекарственными препаратами».

Глава Ногинского муниципального района Игорь Красавин после посещения производственного комплекса заявил:

«АКРИХИН» — современное инновационное предприятие, которое позволяет обеспечивать жителей не только Подмосковья, но и всей России современными доступными по ценовой категории медицинскими препаратами. Помимо этого, это одно из градообразующих предприятий, на котором работает более тысячи человек. То, что мы сегодня увидели — это высочайший уровень. Хорошее оборудование, обученные специалисты, новые технологии. Отдельная благодарность за ту работу, которую проводит предприятие по социальной поддержке ветеранов, оказанию помощи администрации Старой Купавны в реализации значимых проектов и участие в жизни города. Мы со своей стороны готовы всячески поддерживать руководство компании и вместе с ними реализовывать проекты, которые и впредь будут способствовать экономическому развитию Богородского края, созданию рабочих мест и увеличению налоговой базы».

ИСТОЧНИК:ПРЕСС-СЛУЖБА АКРИХИНА

gmpnews