Реконструкция «инновационного» корпуса ПАО «Биохимик» завершится к декабрю 2017 года

ПАО «Биохимик» и ГК «Фармконтракт» подписали соглашение о сотрудничестве в рамках реализации инвестиционной программы по реконструкции производственного комплекса, обеспечивающего выпуск готовых лекарственных средств и активных фармацевтических субстанций.

В рамках этого соглашения на производственной площадке ПАО «Биохимик» в г. Саранске будет полностью реконструирован «инновационный» корпус, в котором расположится R&D лаборатория, а также цеха по химическому и микробиологическому синтезу активных фармацевтических субстанций. Генеральным подрядчиком был выбран химико-фармацевтический холдинг ГК «Фармконтракт».

ГК «Фармконтракт» выполнит весь комплекс работ от подготовки необходимой разрешительной, проектной и проектно-сметной документации, проектирования чистых помещений и монтажа всех инженерных систем (включая системы водо-, воздухоподготовки, хладоснабжения, автоматизации и др.) до IQ/OQ/PQ квалификации и валидации. Команда инжинирингового подразделения холдинга разработает проект, включающий планировку производственных помещений с учетом требований GMP стандартов и национальных правил надлежащей производственной практики; разработает концепцию чистых зон; предложит оптимальный перечень технологического и аналитического оборудования, позволяющего осуществлять синтез широкого спектра субстанций, производить различные формы лекарственных средств по стандартам GMP и гарантировать контроль качества выпускаемой продукции.

Корпус будет оснащен высокотехнологичным оборудованием, изготовленным в Швейцарии, Германии и Италии.

Вторым этапом станет проведение комплекса работ по пусконаладке и обучению персонала.

В целом программа модернизации включает реконструкцию двух действующих корпусов, а также строительство нового крупного корпуса по производству препаратов для парентерального введения. Проект рассчитан на 5 лет и включает несколько этапов по организации и обеспечению производственного процесса российских фармацевтических субстанций и лекарственных средств в соответствии со стандартами GMP.

Столь масштабный проект инвестиционной программы «Биохимик» — это не просто шаг на пути к весомому вкладу в обеспечение импортозамещения и содействию доступности качественных лекарственных средств российского производства. Это ключевой фактор фармбезопасности страны, предусмотренный программами развития фармацевтической отрасли России.

ПАО «Биохимик» — одно из ведущих промышленных предприятий Республики Мордовия и один из важнейших производителей лекарственных препаратов в Российской Федерации. Промышленный гигант, построенный в СССР для обеспечения лекарственной безопасности страны в области антибиотиков, был открыт в 1959 году. В настоящее время на его мощностях производится более 100 наименований лекарственных средств в инъекционных, таблетированных, ампульных формах, мазях, гелях и суппозиториях. Порядка 90% выпускаемых предприятием препаратов входят в Перечень необходимых и важнейших лекарственных средств (ЖНВЛП).

ГК «Фармконтракт» — ве­дущий хи­мико-фар­ма­цев­ти­чес­кий хол­динг Рос­сии предоставляющий весь комплекс услуг по созданию и оснащению фар­ма­цев­ти­чес­ких, химичес­ких, пищевых, биотехнологических производств, объектов хи­мичес­ко­го син­те­за, электронной промышленности и неф­те­хими­чес­ких предприятий, различных лабораторных комплексов от идеи до выпуска первой таблетки, ампулы или продукции животного происхождения. Компания имеет большой опыт организации «под ключ» аналитических и исследовательских лабораторий, полного цикла производства готовых лекарственных форм и фармацевтических субстанций.

По материалам Пресс-службы ГК «Фармконтракт»

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