Более 40% компаний в 2017 году планирует увеличить численность персонала

В 2017 году 41% компаний планирует увеличить количество персонала и 39% планирует увеличить HR-бюджет, говорится в исследовании международной компании КПМГ. В 2016 году эти показатели были на уровне 25% и 29% соответственно.

«Увеличение численности, скорее, характерно для крупных и средних компаний с штатом от 1000 до 20 000 человек. Активнее всего увеличивают численность персонала в ИТ-секторе (50%) и фармацевтической отрасли (50%)», говорится в исследовании. Отмечается, что увеличить количество сотрудников в 2017 году больше планируют российские компании, чем иностранные.

Сокращение количества сотрудников характерно для сектора товаров народного потребления — 42% опрошенных прогнозируют незначительное снижение численности персонала в этой области в пределах 6–10% в 2017 году. В исследовании также отмечается, что на протяжении трех лет наблюдается снижение показателя моратория на прием новых сотрудников.

72% компаний планируют увеличить Фонд оплаты труда в 2017 году, в то время как 8% намерены его сократить.

По результатам проведенного исследования основным приоритетом в 2017 году для компаний станет повышение эффективности персонала — об этом рассказали 90% опрошенных. В 2016 году этот показатель был на уровне 65%.

Исследование проводилось с 30 января по 15 февраля 2017 года среди 134 российских и иностранных компаний из различных отраслей экономики.

rns