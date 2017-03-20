Сервье объявляет о своей первой сделке на европейском рынке частных размещений облигаций

Вторая по величине французская фармацевтическая компания Сервье сохраняет свою независимость благодаря структуре организации, не имеющей акционеров. Она управляется некоммерческим фондом, а ее капитал принадлежит некоммерческим ассоциациям и компаниям самой Группы (т.е. находится под собственным контролем). Такая структура дает возможность компании Сервье планировать свое будущее на длительную перспективу и позволяет реинвестировать всю свою прибыль в создание новых методов лечения в интересах пациентов, и прежде всего, в исследования и разработки новых лекарственных препаратов, на которые она выделяет 25% своего оборота (без учета дженериков).

В декабре 2016 года Группа компаний успешно вышла на европейский рынок частных размещений, выпустив не котирующиеся облигации на сумму 55 миллионов евро со сроком обращения 7 лет. Сервье решила использовать схему без привлечения посредников для диверсификации своих источников финансирования, чтобы в дополнение к собственным денежным средствам использовать полученный капитал для инвестиций и многочисленных проектов в области исследований и разработок.

Сервье рассчитывает и в будущем использовать такой тип финансирования, поскольку это привлекает долгосрочных инвесторов, способных обеспечить поддержку роста бизнеса компании как во Франции, так и на международных рынках.

«Эта первая и успешная сделка укрепляет нашу стратегию роста и позволяет нам финансировать дальнейший рост, сохраняя при этом определенную часть потока денежных средств», – отметил Доминик Брисси, исполнительный вице-президент по финансам и информационным системам Сервье.

Новый подход Группы компаний опирается на поддержку со стороны банка Société Générale, выступающего в качестве ведущего банка по реализации сделки на европейском рынке частных размещений облигаций.

Сервье – международная фармацевтическая компания, управляемая некоммерческим фондом. Ее штаб-квартира находится в Сюрене (Франция). Располагая отделениями в 148 странах мира и более чем 21 000 сотрудников, компания имеет сильные международные позиции. В 2016 году ее товарооборот составил 4 млрд евро. Высокие темпы роста компании обусловлены постоянным развитием и поиском инноваций в пяти ключевых областях: сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет, онкологические, иммуновоспалительные и нейродегенеративные заболевания, а также в области разработки высококачественных дженериков. Являясь полностью независимой, группа компаний Сервье реинвестирует 25% оборота (без учета дженериков) в научные исследования и разработки, а всю прибыль — в развитие.

gmpnews